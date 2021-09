Liga: Suarez salva Simeone, è dell’Atletico Madrid il derby col Getafe

SPAGNA

I Colchoneros recuperano lo svantaggio di Mitrovic grazie alla doppietta di Suarez nei minuti finali

Dopo la vittoria al 99’ in casa dell’Espanyol, si salva ancora nei minuti finali l’Atletico Madrid nella sesta giornata della Liga. I Colchoneros conquistano il derby di Madrid contro il Getafe 2-1 grazie alla doppietta di Luis Suarez che risponde a Mitrovic. La squadra di Simeone si porta così al comando della classifica con 14 punti, mentre il Getafe resta ancora fermo a zero. Sono i padroni di casa a passare in vantaggio allo scadere del primo tempo col difensore Mitrovic, che chiude così un buon primo tempo del Getafe mentre l’Atletico fatica a creare gioco. Nella ripresa lo spartito non cambia almeno fino al 74’, quando il Getafe resta in dieci per il rosso diretto ad Alena: è quanto basta per suonare la carica agli uomini di Simeone, che infatti ci impiegano appena quattro minuti a pareggiare i conti con Luis Suarez sul filo del fuorigioco. A questo punto i campioni di Spagna in carica continuano a spingere forti dell’uomo in più, e il gol-vittoria alla fine arriva al 90’ ancora con il Pistolero.