Liga: Morata non basta, l’Atletico viene fermato sull'1-1 dall’Alaves  

SPAGNA

L’Atletico Madrid viene beffato sul più bello sul campo dell’Alaves. Dopo un primo tempo complicato, gli ospiti passano in vantaggio grazie alla rete messa a segno al 70’ da Alvaro Morata, entrato in campo dieci minuti prima al posto di Herrera, su splendido suggerimento di Correa. Ma a 7’ dalla fine Lucas Pérez regala ai padroni di casa l’1-1 con un gioiello da fuori area di sinistro sul quale Oblak non può fare nulla. I Colchoneros mancano così l’aggancio solitario alla vetta.

ALAVES-ATLETICO MADRID 1-1

Primo tempo caratterizzato soprattutto dalla noia: nessuna occasione da gol, pochissime idee e Atletico Madrid prevedibilissimo all’Estadio Mendizorrotza. I Colchoneros non riescono minimamente a sfondare il fortino dell’Alavés. Marcos Llorente viene subito ammonito per un’entrataccia su Lucas Pérez, poi Herrera rifila un calcione sempre contro l’attaccante dei Babazorros. L’intera frazione di gioco è riassunta in un’occasione velleitaria creata dai padroni di casa al 38’: il tiro-cross insidioso di Aleix Vidal si spegne sul fondo dopo il tentativo di deviazione fallito da Duarte. Il match si accende improvvisamente a inizio ripresa: Joselu, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, colpisce di testa e sfiora il palo e poco dopo, sull’altro fronte, Herrera pennella per Lodi un filtrante alto all’interno dell’area di rigore che il brasiliano colpisce al volo ma non trovando la porta. È proprio Herrera a lasciare il posto a Morata al 60’, così come Koke subentra a uno spento Diego Costa. E i cambi danno ancora ragione a Simeone al 70’: combinazione tra Koke, Correa e Morata, con l’argentino che pesca perfettamente l’ex juventino, il quale in area avversaria non sbaglia a tu per tu con Pacheco. Ma per l’Atleti la vetta solitaria del campionato rimane un’illusione, perché dopo due occasioni sbagliate da Correa e da Koke, l’Alavés pareggia i conti all’83’: Lucas Pérez supera con caparbietà la marcatura di Saul e Lodi e da fuori area lascia partire un missile che batte Oblak. Impazzisce il pubblico di casa; mani nei capelli per il Cholo. Il gol capolavoro dell’ex Deportivo La Coruña beffa i madrileni, che agganciano comunque il Granada in testa alla classifica ma mancano la vetta solitaria.