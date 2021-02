Liga: Marcos Llorente non basta, l’Atletico pareggia in casa del Levante

SPAGNA

Finisce 1-1 nel recupero del 2° turno: Granotes in vantaggio al 17’ con Bardhi, il centrocampista ospite pareggia venti minuti dopo. Colchoneros ora a +6 sul Real Madrid

L’Atletico Madrid non va oltre l’1-1 in casa del Levante nel recupero del 2° turno della Liga. Al ‘Ciutat de Valencia’ i Granotes passano con Bardhi al 17’, ma i Colchoneros rispondono riversandosi in attacco e pareggiando con Marcos Llorente al 37’. Ritmi bassi nella ripresa, l’Atletico punge solo all’85’ con Saul, ma il gol è annullato per fuorigioco. Punto comunque importante per gli uomini di Simeone, ora a +6 sul Real.

Da una prospettiva legata alla partita in sé sono due punti persi, da quella della classifica è un punto guadagnato: si può leggere così il pareggio dell’Atletico Madrid in casa del Levante, undicesimo risultato utile consecutivo nella Liga ma anche secondo pari nelle ultime tre. Già dall’inizio si capisce che per i Colchoneros sarà una serata difficile: la squadra del Cholo Simeone, infatti, fa fatica a trovare spazi e alla prima distrazione viene punita grazie al brillante contropiede finalizzato dal Enis Bardhi, che riceve il filtrante di de Frutos e batte Oblak in uscita. Inaspettatamente in svantaggio, i Colchoneros capiscono che devono cambiare registro se vogliono conquistare i tre punti ma il gran possesso palla e la crescente pressione sulla difesa della squadra di casa trovano concretizzazione solo con un pizzico di fortuna al minuto 37: la conclusione di Marcos Llorente dalla distanza è potente, e supera Aitor Fernandez solo grazie alla deviazione con la testa di Rober Pier. Raggiunto l’1-1, l’Atletico acquisisce sicurezza e inizia un vero e proprio tiro al bersaglio: né Luis Suarez in acrobazia, né lo stesso Llorente riescono però a superare il portiere cresciuto nell’Athletic Bilbao.

Clamorosa, poi, un’occasione mancata da Angel Correa a inizio ripresa: l’argentino arriva indisturbato su una conclusione di Suarez respinta da Aitor, ma conclude altissimo nonostante l’estremo difensore avversario non faccia in tempo a rialzarsi dopo la prima parata. Per provare a sbloccare la situazione, Simeone fa entrare Joao Felix al posto di Carrasco al 66’, ma il portoghese fatica a trovare spazi almeno fino all’85’, quando lancia a rete Saul che firma quello che sembrerebbe il gol-vittoria. La gioia, però, dura pochissimi secondi, perché sia l’assistente dell’arbitro sia il Var confermano come il centrocampista fosse in fuorigioco al momento del passaggio decisivo. Dall’altra parte il Levante non sta a guardare e Clerc sfiora il colpaccio all’89’, ma Oblak respinge e salva un punto importante per l’Atletico, che rafforza il primato portandosi a +6 rispetto al Real Madrid e vanta ancora un’altra partita da recuperare, il 10 marzo contro l’Athletic Bilbao.