Liga: Llorente e Correa lanciano l’Atletico, Granada al tappeto e Simeone a +8

I Colchoneros la spuntano per 2-1 nella ripresa grazie ai fedelissimi del Cholo, di Herrera la rete del momentaneo pareggio andaluso

Nella 23esima giornata di Liga l’Atletico Madrid vince una partita complessa in casa del Granada e si gode per una notte gli 8 punti di vantaggio sul Real Madrid, secondo. In Andalusia Suarez cerca il gol, ma è Llorente a siglare il vantaggio al 18’ della ripresa. Herrera risponde immediatamente per i padroni di casa, ma a 15’ dalla fine il tiro deviato di Correa regala ai Colchoneros di Simeone un successo prezioso su un campo difficile.

GRANADA-ATLETICO MADRID 1-2

Il pareggio in extremis contro il Celta Vigo è stato un caso e questo è il messaggio più importante dell’Atlético, che non ripete l’errore e vince a Granada per il +8 in classifica. Anche se la prima frazione di gioco non regala gol, i Colchoneros flirtano spesso e volentieri con l’area avversaria alla vigilia di San Valentino e provano con continuità ad armare Suarez, pronto a fingersi Cupido per colpire gli andalusi. Simeone si aspetta di più e Silva sventa l’occasione migliore del Pistolero, così l’Atlético deve rimandare al secondo tempo l’ennesimo tentativo di fuga. La ripresa inizia proprio su questo stesso “mood” e il primo dardo dell’uruguaiano si stampa sulla traversa dopo aver rimbalzato sul terreno. I padroni di casa provano quindi a uscire dal guscio, ma al 18’ il settimo gol in Liga di Llorente toglie dagli impicci i madrileni: un sinistro dal limite dell’area che accarezza il primo palo e si insacca alle spalle di Silva. La tanto cercata gioia ospite dura però davvero poco, perché dopo un paio di minuti Herrera trova il pari - con deviazione - su un caotico corner. Sembra una partita stregata, ma alla mezz’ora la ruota della fortuna gira e una deviazione premia questa volta l’Atlético, con il rasoterra di Correa che si impenna dopo il tocco di Vallejo a scavalcare il portiere. Ottava vittoria consecutiva in Liga lontano dalla capitale per i madrileni, visto che in trasferta hanno perso solamente con i cugini del Real.