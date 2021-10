Liga: la Real Sociedad vola, l’Atletico Madrid no

SPAGNA

La squadra di David Silva trionfa 2-0 e sale in testa da sola, i Colchoneros vengono fermati sul 2-2 dal Levante. Pari tra Granada e Getafe

La Real Sociedad si conferma la bella sorpresa di quest’inizio di Liga. Nell’undicesima giornata, David Silva e compagni sconfiggono il Celta Vigo 2-0 con le reti di Isak ed Elustondo per portarsi in prima posizione solitaria in campionato, a quota 24. Viene fermato sul 2-2 invece l’Atletico Madrid, che fallisce l’aggancio alla seconda posizione, inchiodato sul pari dal Levante. Pareggio al 97’ tra Granada e Getafe, che termina 1-1. Getty Images

CELTA VIGO – REAL SOCIEDAD 0-2

La Real Sociedad prosegue il proprio sogno in testa alla Liga vincendo 2-0 sul campo del Celta Vigo. Partita di lettura non semplice per David Silva e compagni, che soffrono le iniziative dei padroni di casa e rischiano dopo pochi minuti sul tiro di Denis Suarez, respinto da Ryan. Gli ospiti ci provano con Isak, su cui interviene Dituro, ma è ancora Ryan il protagonista in chiusura di primo tempo, su Santi Mina. La Real Sociedad sblocca la partita al 54’ con Isak, veloce a fiondarsi sulla ribattuta sul tiro di Januzaj e a infilare il pallone dell’1-0. Il Celta Vigo non si dà per vinto: Iago Aspas impegna ancora Ryan, Brais Mendez segna ma in posizione di fuorigioco, subito rilevata. Le sofferenze degli ospiti terminano al 79’, quando Elustondo svetta sul corner di Turrientes e sigla il gol del 2-0 definitivo. La Real Sociedad passa un’altra giornata in testa alla Liga, a 24 punti, a +3 su Real Madrid, Siviglia (entrambe con una partita in meno) e Betis, mentre il Celta Vigo resta a 10, in piena zona retrocessione.

GRANADA – GETAFE 1-1

Il Getafe vede sfumare al 97’ il suo primo successo in campionato, raggiunto dal Granada proprio allo scadere. I padroni di casa riescono a costruire di più in avvio, ma i tentativi di Montoro e Luis Milla mancano di precisione. Il Getafe resiste e passa al 36’ con Enes Unal, che appoggia in rete la sponda di testa di Cabaco per l’1-0. Nella ripresa il grande protagonista, suo malgrado in negativo, è Luis Suarez, che prima sfiora il palo sinistro con un’incornata e poi si procura un rigore per fallo di Arambarri. Lo stesso attaccante si presenta dal dischetto ma calcia alto sopra la traversa, vanificando la clamorosa chance per il pareggio. Quando il primo successo del Getafe sembra maturare in maniera definitiva, al 97’ Molina trova il gol del pareggio su corner di Luis Milla. Il Granada si salva da un ko pesantissimo e sale a 8 punti, in quartultima posizione, mentre il Getafe soffre il dramma di rimanere senza vittorie in Liga, a quota 3.

LEVANTE – ATLETICO MADRID 2-2

L’Atletico Madrid sbatte contro l’ostacolo Levante con un 2-2 pieno di colpi di scena e fallisce l’aggancio alle squadre a 21 punti. I Colchoneros, galvanizzati dal mezzo passo falso del Real, approcciano la partita con la grinta giusta e sfiorano subito il vantaggio con Joao Felix. La gioia è solo rimandata di pochi minuti: al 12’ Felipe prolunga di testa per Griezmann, che incorna il pallone dell’1-0. Quando i madrileni sembrano abbastanza in controllo, Suarez commette fallo in area di rigore. Gonzalez Fuertes concede il penalty e Bardhi non sbaglia, pareggiando i conti. Gli uomini di Simeone (espulso nel finale) provano quindi a tornare in avanti e trovano il nuovo sorpasso al 76’ con Cunha, che sfrutta l’assist dell’ex Udinese De Paul per siglare il 2-1. L’Atletico sembra in grado di controllare la partita ma il Levante si conquista un altro rigore per un fallo di mano di Renan Lodi. Dopo un lungo consulto Var, Bardhi si ripresenta dal dischetto e infila all’angolino la doppietta dagli undici metri per il 2-2 definitivo. I madrileni non si uniscono quindi al gruppone a quota 21 e salgono solo a 19, con diversi rimpianti. Il Levante, ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato, è penultimo a 6, ma con carattere da vendere.