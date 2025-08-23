Liga: l'Atletico si ferma ancora, solo un pari con l'Elche

ATLETICO MADRID-ELCHE 1-1

Proseguono le difficoltà dell'Atletico Madrid, che pareggia contro l'Elche: è 1-1 al Wanda Metropolitano, Simeone manca il successo. I colchoneros dominano subito sulle fasce con Giuliano Simeone e Almada, ma il gol arriva da un'azione differente: filtrante di Hancko nello spazio e 1-0 di Sorloth. Il norvegese sfiora subito il bis e Dituro evita il gol di Julian Alvarez, ma al 14' l'Atleti si distrae e viene punito: contropiede e 1-1 di Rafa Mir, nell'unico tiro in porta dell'Elche. Da qui in poi gli ospiti vanno a erigere un autentico muro, con la strepitosa prova dell'austriaco Affenbruger e il palo colpito da Simeone jr, gestendo il risultato fino all'intervallo. Nella ripresa i colchoneros provano a spingere ulteriormente, dando vita a un lunghissimo e infruttuoso assedio. Entrano anche Griezmann e Raspadori, ma l'Atletico non trova il gol nonostante l'ottimo impatto dell'ex Sassuolo e Napoli. L'occasione migliore viene sprecata da Llorente, e così i colchoneros bucano la vittoria: un solo tiro in porta basta all'Elche per pareggiare 1-1 e portarsi a due punti. Atletico fermo a quota 1 e in mini-crisi, dopo aver perso al debutto contro l'Espanyol.