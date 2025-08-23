Liga: l'Atletico si ferma ancora, solo un pari con l'Elche

I colchoneros non sfondano e non trovano la prima vittoria stagionale: finisce 1-1, Rafa Mir risponde a Sorloth
Non c'è pace per l'Atletico Madrid del Cholo Simeone che, dopo aver perso al debutto contro l'Espanyol, non trova la vittoria neanche nella 2a giornata della Liga. I colchoneros, con Raspadori in campo dal 67', pareggiano 1-1 contro l'Elche: Sorloth squilla (7'), Rafa Mir risponde (14') e l'Atleti non sfonda nonostante l'assedio finale. Termina con lo stesso risultato Maiorca-Celta Vigo, visto che Morey pareggia in extremis.
ATLETICO MADRID-ELCHE 1-1
Proseguono le difficoltà dell'Atletico Madrid, che pareggia contro l'Elche: è 1-1 al Wanda Metropolitano, Simeone manca il successo. I colchoneros dominano subito sulle fasce con Giuliano Simeone e Almada, ma il gol arriva da un'azione differente: filtrante di Hancko nello spazio e 1-0 di Sorloth. Il norvegese sfiora subito il bis e Dituro evita il gol di Julian Alvarez, ma al 14' l'Atleti si distrae e viene punito: contropiede e 1-1 di Rafa Mir, nell'unico tiro in porta dell'Elche. Da qui in poi gli ospiti vanno a erigere un autentico muro, con la strepitosa prova dell'austriaco Affenbruger e il palo colpito da Simeone jr, gestendo il risultato fino all'intervallo. Nella ripresa i colchoneros provano a spingere ulteriormente, dando vita a un lunghissimo e infruttuoso assedio. Entrano anche Griezmann e Raspadori, ma l'Atletico non trova il gol nonostante l'ottimo impatto dell'ex Sassuolo e Napoli. L'occasione migliore viene sprecata da Llorente, e così i colchoneros bucano la vittoria: un solo tiro in porta basta all'Elche per pareggiare 1-1 e portarsi a due punti. Atletico fermo a quota 1 e in mini-crisi, dopo aver perso al debutto contro l'Espanyol.
MAIORCA-CELTA VIGO 1-1
Pareggiano anche Maiorca e Celta Vigo, col Son Moix che esulta per la rete dei padroni di casa nel finale: primo punto per entrambe in questa Liga. Emozioni subito al via, con Darder e Aspas molto ispirati per il Celta, vicino al gol con Moriba. L'ex interista Radu e Leo Roman, però, blindavano le rispettive porte, almeno fino alla mezz'ora. La rete del vantaggio del Celta Vigo arrivava al 37', col grande movimento nello spazio di Javi Rueda: bravo l'esterno destro ad anticipare Mojica e bucare Leo Roman in uscita. Silenzio al Son Moix, dopo l'ottimo avvio dei padroni di casa, ma la musica cambiava subito nella ripresa. Il Maiorca tornava a prendere campo, trovando energie fresche dalla panchina e sfiorando il pari con Raillo. Dopo aver sprecato con Fran Beltran, il Celta veniva invece beffato all'86': destro imparabile di Mateu Morey, Radu battuto e 1-1. Il Maiorca dunque otteneva un punto prezioso, sfiorando anche la vittoria nel recupero.
