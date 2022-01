Liga: il Villarreal cade a Elche, buone notizie per la Juve

SPAGNA

I prossimi avversari dei bianconeri negli ottavi di Champions League perdono 1-0 in trasferta

Manca poco più di un mese all’andata degli ottavi di finale di Champions League tra Villarreal e Juventus e la squadra spagnola, reduce da un filotto di quattro vittorie consecutive e un pareggio (contro l’Atletico), cade a sorpresa a Elche nella ventunesima giornata della Liga. Gli uomini di Emery vengono sconfitti 1-0 e commettono un passo falso nella rincorsa all’Europa, mentre la squadra di casa si allontana dalla zona retrocessione.

ELCHE-VILLARREAL 1-0

A circa un mese dall’andata degli ottavi di finale di Champions League, il Villarreal cade a sorpresa in casa del modesto Elche regalando un sorriso alla Juventus, avversaria proprio degli spagnoli nel match del 22 febbraio. Buone notizie per i bianconeri, quindi, mentre la squadra di Emery commette il primo passo falso dopo un’ottima striscia di quattro vittorie e un pareggio (contro l’Atletico Madrid) nelle ultime cinque partite. Sin da subito il Sottomarino Giallo sembra scarico e fatica a rendersi pericoloso, con una manovra lenta e spesso prevedibile, e ci prova quindi dalla distanza con Estupian e Pino. L’Elche, dal canto suo, aspetta e riparte senza disdegnare anche qualche sortita offensiva: è proprio il pressing degli uomini di Rodriguez che consente a Gumbau di rubare palla al Villarreal sulla trequarti e servire Boye, il cui tiro da appena dentro l’area piega la mano destra di Rulli consegnando il vantaggio ai padroni di casa al 78’. Il Villarreal a questo punto prova a organizzare l’assalto finale per inseguire il pari, ma oggi i carnefici dell’Atalanta ai gironi di Champions sono fuori fase e devono arrendersi al triplice fischio.