Liga: il Siviglia passa a Bilbao e si porta a -5 dal Real

SPAGNA

Andalusi sempre più secondi in campionato grazie all’1-0 sull’Athletic firmato da Delaney. Vincono anche Valencia ed Espanyol

Il Siviglia si prende l’anticipo serale del sabato della 17esima giornata di Liga. Le occasioni migliori le crea l’Athletic Bilbao, ma il gol vittoria lo segna Delaney al 38’: gran sinistro a giro sotto l’incrocio. Lo 0-1 del San Mamés trascina gli andalusi a -5 dal Real Madrid primo. Il Valencia supera 2-1 nel finale l’Elche grazie a Cristiano Piccini e vede la zona Europa League. Spettacolare 4-3 dell’Espanyol sul Levante; Alaves-Getafe 1-1.

ATHLETIC BILBAO-SIVIGLIA 0-1

A parità di numero partite giocate, il Siviglia ora ha “solo” 5 punti di distacco dal Real Madrid capolista. Al San Mamés la formazione allenata da Lopetegui ottiene il massimo risultato con il minimo sforzo; merito anche di una grande match disputato dall’Athletic Bilbao, troppo però sprecone. Iñaki Williams sfiora il vantaggio al 10’ per i baschi, non sfruttando al meglio un pasticcio difensivo degli andalusi. Delaney non è da meno, di testa, per gli ospiti. Tuttavia è Dani Garcìa a costruirsi l’occasione migliore del primo tempo: destro rasoterra di prima intenzione che sbatte in pieno contro il palo interno, a Bono completamente battuto. Al 32’ il piatto sinistro di Nico Williams si spegne sul fondo non di molto. Un doppio errore consecutivo di Oscar Rodriguez e Diego Carlos non porta poi al gol di Raul Garcìa (parata di Bono col il piede). Rete che invece arriva per il Siviglia al 38’: gran sinistro a giro di Delaney sotto l’incrocio dei pali e ospiti in vantaggio. Vencedor colpisce il secondo palo della partita per il Bilbao. Muniain sfiora la traversa dalla zona del dischetto, ma la ripresa non regala ulteriori colpi di scena. 34 punti per un Siviglia sempre più secondo; sempre 21 (decima posizione) per l’Athletic.

VALENCIA-ELCHE 2-1

Poteva essere un pareggio beffa per il Valencia, che fino a 15’ dalla fine sognava di avvicinarsi sensibilmente alla zona Europa League. Obiettivo poi comunque centrato all’86’ per merito di un difensore italiano, costringendo l’Elche a essere agganciato dall’Alaves alla quartultima posizione in classifica (15 punti). Al vantaggio dei padroni di casa a opera di Gonçalo Guedes, al 23’, Boye aveva agguantato l’1-1 al 75’ grazie a Boye. A meno di 4 minuti dal termine del match, ci pensa quindi un destro di potenza sotto la traversa di Cristiano Piccini a regalare il preziosissimo successo ai valenciani, che salgono al settimo posto, sorpassando il Barcellona.

ESPANYOL-LEVANTE 4-3

Successo pirotecnico a favore dell’Espanyol in casa contro il Levante. Continui sorpassi e controsorpassi tra le due formazioni allo stadio Cornellà-El Prat: de Frutos, Son e Morales avevano collezionato il 3-2 per gli ospiti. Tuttavia è una doppietta di Puado a ribaltare completamente la situazione tra il 60’ e il 76’: prima risolvendo un mischia in area avversaria e poi ribattendo in rete un palo colpito dalla distanza da parte di de Tomas. L’Espanyol sale a 23 punti all’ottavo posto; il Levante è sempre mestamente ultimo a quota 8.

ALAVES-GETAFE 1-1

È un pareggio che serve a pochissimo a entrambe le formazioni, che rimangono immischiate in qualche modo nella lotta per non retrocedere. All’ Estadio Mendizorrotza è il Getafe a portarsi in vantaggio, al 20’: un gran destro potente di Unal non lascia scampo a Pacheco. A 4’ dalla fine arriva il definitivo 1-1 da parte dell’Alaves: il cross dalla destra di Garcia, deviato, trova il piatto sinistro vincente di Joselu. Sono ora rispettivamente 15 e 12 i punti in classifica per i padroni di casa (quartultimi) e gli ospiti (terzultimi).