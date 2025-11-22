Logo SportMediaset

Calcio

Verona, Zanetti: "Consapevoli del momento e dell’importanza della partita con il Parma"

22 Nov 2025 - 18:13

Paolo Zanetti, allenatore dell'Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida con il Parma: "Partita indubbiamente importante contro il Parma, da affrontare al massimo delle nostre possibile. Abbiamo lavorato sodo e duramente in queste due settimane durante la sosta. Giochiamo in casa nostra e questa partita ci deve spingere per il nostro futuro. Dobbiamo fare di tutto per vincere contro un avversario che più o meno sta facendo il nostro percorso. Occorrerà il giusto coraggio e condizione psicologica, non come a Lecce dove la squadra è stata troppo contratta, preoccupata, con una prestazione non in linea rispetto al passato. La preoccupazione è da gestire, ma c’è tempo per venirne fuori. La squadra è consapevole del momento e dell’importanza della partita di domani".

18:22
Cagliari, Pisacane: "Bella reazione, abbiamo subito gol evitabili"
18:20
Bologna, Italiano: "Non vogliamo fermarci qui, classifica grandiosa"
18:13
Udinese, Runjaic: "Fatti regali di Natale anticipati al Bologna"
18:13
Verona, Zanetti: "Consapevoli del momento e dell’importanza della partita con il Parma"
17:05
Lecce, Di Francesco: "Lazio squadra con potenzialità"