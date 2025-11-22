Logo SportMediaset

Udinese, Runjaic: "Fatti regali di Natale anticipati al Bologna"

22 Nov 2025 - 18:13

"Abbiamo fatto dei regali di Natale in anticipo al Bologna": è quanto ha affermato Kosta Runjaic, in conferenza stampa, dopo la sonora sconfitta casalinga dei friulani con il Bologna. "Dopo le ultime vittorie volevamo confermarci - ha aggiunto -. Nella prima frazione abbiamo fatto bene, ma era evidente che chi segnava la prima rete avrebbe portato la sfida dalla propria parte. Poi sono successe cose non accettabili, non dovevamo commettere certe ingenuità. Nonostante questo, c'era tempo per recuperare anche dallo 0-2, ma abbiamo staccato la spina. Dalle sconfitte bisogna imparare e restare ottimisti".

