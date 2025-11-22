Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Lecce, Di Francesco: "Lazio squadra con potenzialità"

22 Nov 2025 - 17:05

"A differenza delle altre soste abbiamo avuto la possibilità di disporre di qualche giocatore in più. Abbiamo lavorato bene, soprattutto riguardo agli aspetti da migliorare e su quelli su cui è necessario dare continuità. I calciatori che sono rientrati dagli impegni con le nazionali stanno bene e sono a disposizione. Un discorso a parte va fatto per Camarda che è stato fermo qualche giorno e oggi ha fatto qualcosa, valuterò domani se potrà essere o meno della gara". A parlare è il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, che commenta lo stato di salute dei suoi alla vigilia della sfida di campionato sul campo della Lazio. Parlando dell'avversario, il tecnico dei salentini rimarca come sia "una squadra con un ottimo allenatore e con principi di gioco ben riconoscibili. Dispongono di esterni con qualità e imprevedibilità, e lavorano bene con le catene. Sino a oggi non hanno segnato tanto, è vero, ma hanno prodotto tanto e messo in difficoltà le avversarie. Dalla nostra sarà necessario, innanzitutto, fare una grande gara difensiva, per poi creare delle situazioni offensive". E ancora, sui biancocelesti: "Quando si cambia tanto ci vuole più tempo per trovare l'amalgama - prosegue Di Francesco -. È un gruppo che si conosce, con i nuovi che portano entusiasmo ma si devono adattare. Vedo una Lazio che ha delle potenzialità importanti, con calciatori abituati a giocare a un certo livello". Sull'undici da schierare, anche in funzione dell'avversario, e con il dubbio Camarda ancora da sciogliere, Di Francesco è esplicito: "Abbiamo una squadra in diversi ruoli con caratteristiche importanti dal punto di vista fisico - prosegue - ma preferisco guardare a casa mia. Abbiamo visto la Lazio per poterla mettere in difficoltà dal punto di vista tattico, ma pensiamo a noi stessi". Per lui, vecchia bandiera della Roma, la si può considerare una partita speciale. Di Francesco glissa: "Era un derby quando giocavo e allenavo la Roma. Sono legato alla Roma, ho amici romanisti, me ne ho anche tanti della Lazio. Sono un professionista, ho preparato la gara come ho fatto per altre partite", conclude Di Francesco.

Ultimi video

01:00
DICH ALLEGRI PER SITO SU INTER 22/11 DICH

Allegri: "Affrontiamo una squadra forte, in un ottimo momento. Ma si parte da 0-0"

02:12
DICH CHIVU PER SITO SU RITIRO 22/11 DICH

Chivu: "Il ritiro non mi garantisce la vittoria…"

01:24
DICH CHIVU PER SITO SU DERBY 22/11 DICH

Chivu: "Spero sia una partita bella e divertente"

01:57
DICH GASPERINI PER SITO 22/11 DICH

Gasperini: "Scudetto?"Dico che si può sognare"

01:37
DICH NICOLA PER SITO 22/11 DICH

Nicola: "La Roma è una grande realtà, noi siamo piccoli ma vogliamo dare fastidio"

01:29
Ricordando Astori

Ricordando Astori

01:03
Domani Cremonese-Roma

Domani Cremonese-Roma

01:52
Spalletti ecco la Viola

Spalletti ecco la Viola

01:26
Incubo novembre zero

Incubo novembre zero

02:04
Oggi Fiorentina-Juventus

Oggi Fiorentina-Juventus

01:13
Oggi Napoli-Atalanta

Oggi Napoli-Atalanta

01:47
Un francese a Milano

Un francese a Milano

01:43
Modric primo derby

Modric primo derby

01:43
Chivu al primo derby

Chivu al primo derby

02:24
Domani Inter-Milan

Domani Inter-Milan

01:00
DICH ALLEGRI PER SITO SU INTER 22/11 DICH

Allegri: "Affrontiamo una squadra forte, in un ottimo momento. Ma si parte da 0-0"

I più visti di Calcio

DICH GATTUSO POST SORTEGGIO DICH

Gattuso: "Paura di nessuno. Fare di tutto per giocare il Mondiale"

DICH DYBALA SU PERCORSO DI VITA DICH

Dybala: "Forse non tutti sanno che ho praticato altri sport"

Chiellini, il nuovo ruolo

Chiellini, il nuovo ruolo

DICH GALANTE SU DERBY MILANO DICH

Galante: "Il derby lo decide Lautaro. Milan la vera antagonista"

Tragedia a Dubai: il tecnico delle giovanili del Fursan muore a 36 anni per un infarto fulminante

DICH ALLEGRI PER SITO SU INTER 22/11 DICH

Allegri: "Affrontiamo una squadra forte, in un ottimo momento. Ma si parte da 0-0"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:22
Cagliari, Pisacane: "Bella reazione, abbiamo subito gol evitabili"
18:20
Bologna, Italiano: "Non vogliamo fermarci qui, classifica grandiosa"
18:13
Udinese, Runjaic: "Fatti regali di Natale anticipati al Bologna"
18:13
Verona, Zanetti: "Consapevoli del momento e dell’importanza della partita con il Parma"
17:05
Lecce, Di Francesco: "Lazio squadra con potenzialità"