Liga: Dembelé manda in orbita il Barcellona al 90’, -1 dall’Atletico con vista Clasico

SPAGNA

L’ala francese decide la complessa partita contro il Valladolid nel finale e sabato per i blaugrana c’è la trasferta in casa del Real Madrid

Il posticipo della 29esima giornata di Liga vede trionfare il Barcellona sul Valladolid solamente al 90’, con il gol di Dembelé che dà tre punti fondamentali alla squadra di Koeman, ora a un solo punto di distanza dall’Atletico Madrid capolista. Al Camp Nou da segnalare anche la traversa di Kodro in avvio, il palo di Pedri a fine primo tempo e l’espulsione di Plano per gli ospiti a una decina di minuti dal triplice fischio.

Sono sei vittorie consecutive in campionato per il Barcellona e l’Atletico Madrid è lontano solo un punticino: è il miglior modo per prepararsi al Clasico di sabato in casa del Real, purtroppo per un ottimo Valladolid sconfitto di misura. Bastano infatti nove minuti ai catalani per comprendere che gli ospiti non sono arrivati al Camp Nou in gita, perché Janko crossa e Kodro in torsione fa tremare la traversa con un’incornata. La squadra di Koeman non dimentica per questo l’importanza che avrebbe una vittoria sulla carta scontata e produce il solito gioco avvolgente, nonostante dall’altro lato qualche stilettata offensiva torni ciclicamente. La migliore occasione dei blaugrana è però proprio allo scadere del primo tempo, con il rasoterra potente dalla distanza di Pedri che viene deviato sul palo dal portiere.

Nella ripresa il Barcellona scende in campo con una maggior foga a mettere pressione al Valladolid, che prova a pungere senza fortuna con Olaza in contropiede. Dembelé impegna Masip e Griezmann manda la ribattuta sul fondo in tuffo di testa, ma i catalani continuano a faticare a sfondare il muro ospite. La severa espulsione rimediata da Plano al 34’ offre però loro una chance preziosa per riuscire nell’operazione ariete: la coglie Dembelé al 90’, con il suo sinistro che raccoglie un cross velenoso dalla destra e finisce in rete dopo il tocco vano del portiere ospite. Il Valladolid torna in questo modo a perdere dopo quattro gare di fila senza capitomboli: a testa altissima.