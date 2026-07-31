La Fifa replica alla Uefa: "Nessuno sta mettendo in vendita il calcio"

Rispondendo direttamente a quanto dichiarato giovedì dalla Uefa, la Fifa ribadisce: "Nessuno sta mettendo in vendita il calcio e la Fifa non lo prenderebbe mai in considerazione.

Ognuno ha il diritto di esprimere la propria opposizione e di chiedere ulteriori chiarimenti, ma nessuna singola entità può pretendere di rappresentare tutte le 211 federazioni nazionali nel mondo". E ancora: "Ogni membro dovrebbe avere la possibilità di esaminare la proposta e di dire la propria. Questi sono i principi democratici della Fifa".