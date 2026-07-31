Torino in lutto: è scomparso lo storico magazziniere Giuseppe Stella

Il Torino è in lutto per la scomparsa di Giuseppe Stella, "da oltre vent'anni dipendente della Società in qualità di magazziniere". In una nota diffusa sui propri canali ufficiali, il club ha espresso la propria vicinanza alla famiglia: "Il Presidente Urbano Cairo, unitamente al Consiglio di Amministrazione, ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori, agli allenatori, ai calciatori e al Settore giovanile, si stringe con affetto intorno alla moglie Rosi, al figlio Antonino, a tutti i parenti e ai tantissimi amici nel commosso ricordo del caro Beppe".