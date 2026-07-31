Baresi, Buonfiglio: "Il calcio lo ricordi alla prima giornata di campionato"

"Ho avuto il privilegio di conoscere Baresi quando gli ho espresso il desiderio di averlo come tedoforo nel suo stadio, a San Siro, nella cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Non era solo un tributo doveroso, ma un'emozione condivisa". Così il Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, si unisce al profondo dolore dei familiari, intepretando il sentimento di cordoglio dell'intero movimento sportivo. "Sono rimasto colpito dal carisma, dalla qualità del campione universalmente apprezzato e dalla statura morale dell'uomo. Proporrò al mondo del calcio di ricordarlo in occasione della prima giornata di campionato, per omaggiare la sua memoria e valorizzare un esempio che continuerà ad accompagnarci per sempre", ha concluso.