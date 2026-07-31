Quando Maradona indossò la 6 rossonera di Baresi: "È il massimo come difensore"

Ci sono molti aneddoti per raccontare la carriera e il mito di Franco Baresi, ma c'è un'immagine che, probabilmente più di ogni altre, spiega la grandezza dell'ex capitano del Milan e della Nazionale: la foto di Diego Armando Maradona, di spalle, con indosso la maglia rossonera numero 6 al termine del match del 1 ottobre 1989 vinto per 3-0 dal Napoli sul Milan: "Questa [maglia] è di un grandissimo giocatore. Io penso che Franco Baresi è il massimo come difensore e questo è un ricordo che mi porterò per tutta la vita", dichiarò il Pibe de Oro intercettato dopo lo scambio di maglia negli spogliatoi.