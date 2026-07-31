Polemiche sul piano Fifa, anche la Confederazione asiatica sta con Uefa e Concacaf

La Confederazione calcistica asiatica (Afc) ha annunciato di sostenere la Uefa e la Concacaf in merito alle preoccupazioni per la proposta della Fifa di vendere una quota delle attività commerciali della Coppa del Mondo.
"L'Afc è solidale con la Uefa e la Concacaf nell'esprimere serie preoccupazioni in merito alla proposta della Fifa di introdurre investimenti privati nelle competizioni di punta della Fifa", ha affermato l'organismo con sede a Kuala Lumpur in una nota.
"Il fatto che la situazione abbia raggiunto il punto in cui la reale possibilità di un boicottaggio della Coppa del Mondo Fifa è entrata nel dibattito pubblico dovrebbe preoccupare tutti coloro che hanno a cuore il futuro del nostro sport", ha affermato l'Afc, che rappresenta 47 nazioni membri, tra cui Australia, Cina, Giappone e Arabia Saudita.