Nazionale, altro "no" per Maldini e Leonardo: Buffon non tornerà in azzurro

Gianluigi Buffon non tornerà in azzurro. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, circa dieci giorni fa Maldini e Leonardo hanno contattato l'ex portiere della Juventus e della Nazionale per un ruolo ancora più attivo rispetto a quello avuto in passato. Buffon era stato nominato capo-delegazione nel 2023 con l'arrivo di Luciano Spalletti per poi dimettersi ad aprile 2026 a seguito della disfatta di Zenica, visto che era stato uno dei principali sponsor di Rino Gattuso come ct.
Il classe '78 ha ascoltato la proposta che Malagò gli ha recapitato tramite i due ex Milan ma alla fine, dopo qualche giorno di riflessione, ha preferito declinare, non senza rimpianti.
L'idea di Malagò e Maldini è quella di completare la struttura dirigenziale di Coverciano con altre due figure: team manager e responsabile delle nazionali giovanili. Buffon era candidato al primo ruolo, mentre per il secondo sono diversi i profili che andrebbero ad affiancare Maurizio Viscidi. Tra questi, spiega la Gazzetta, è stato fatto un sondaggio per Gianfranco Zola, al momento vicepresidente della Lega Pro. Le suggestioni sono legate a Roberto Baggio e Francesco Totti, mentre in lista entrano anche Gianluca Zambrotta e Simone Perrotta, già al lavoro per il settore giovanile a Coverciano, e un ex Milan amico di Maldini come Angelo Carbone.