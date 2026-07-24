Nazionale, altro "no" per Maldini e Leonardo: Buffon non tornerà in azzurro

L'idea di Malagò e Maldini è quella di completare la struttura dirigenziale di Coverciano con altre due figure: team manager e responsabile delle nazionali giovanili. Buffon era candidato al primo ruolo, mentre per il secondo sono diversi i profili che andrebbero ad affiancare Maurizio Viscidi. Tra questi, spiega la Gazzetta, è stato fatto un sondaggio per Gianfranco Zola, al momento vicepresidente della Lega Pro. Le suggestioni sono legate a Roberto Baggio e Francesco Totti, mentre in lista entrano anche Gianluca Zambrotta e Simone Perrotta, già al lavoro per il settore giovanile a Coverciano, e un ex Milan amico di Maldini come Angelo Carbone.