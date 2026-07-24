Napoli, a Dimaro presentato lo staff di Massimiliano Allegri

16 Lug 2026 - 11:00Daniele Rubini
A Dimaro il Napoli ha svelato ufficialmente lo staff che accompagnerà Massimiliano Allegri in questa nuova avventura sulla panchina azzurra. Di seguito l'elenco completo:
- Marco Landucci: vice-allenatore
- Simone Folletti: capo dei preparatori atletici
- Francesco Magnanelli: collaboratore tecnico
- Elvis Abbruscato: collaboratore tecnico
- Gianluca Maran: collaboratore tecnico
- Giuseppe Maiuri: match analyst
- Enrico Maffei: preparatore atletico
- Francesco Cacciapuoti: preparatore atletico
- Enrico Serra: preparatore atletico
- Daniele Borri: capo preparatore dei portieri
- Marco Giglio: preparatore dei portieri