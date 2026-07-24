Italia, arriva il "no" di Pep Guardiola. Maldini pronto a puntare su Pirlo

Dopo giorni di speranza, di incontri e di contatti continui, Paolo Maldini ha dovuto incassare il "no" di Pep Guardiola. La risposta del tecnico catalano è arrivata nella notte tra giovedì e venerdì. Da un uomo stimolato e onorato per la proposta di sedersi sulla panchina azzurra come commissario tecnico, che però in cuor suo aveva già preso una decisione sul suo futuro.