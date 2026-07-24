NAZIONALE

Italia, arriva il "no" di Pep Guardiola. Maldini pronto a puntare su Pirlo

Il tecnico catalano, onorato e tentato dalla proposta, conferma la volontà di dedicarsi a riposo e famiglia. Il direttore tecnico accelera per l'allenatore dello United Fc di Dubai

24 Lug 2026 - 10:55
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Dopo giorni di speranza, di incontri e di contatti continui, Paolo Maldini ha dovuto incassare il "no" di Pep Guardiola. La risposta del tecnico catalano è arrivata nella notte tra giovedì e venerdì. Da un uomo stimolato e onorato per la proposta di sedersi sulla panchina azzurra come commissario tecnico, che però in cuor suo aveva già preso una decisione sul suo futuro.

Ovvero quella di prendersi un anno sabbatico dal ruolo di allenatore, come non gli accadeva addirittura dal 2012/13. Poi il triennio al Bayern Monaco e le dieci stagioni al Manchester City, chiuse le quali Pep aveva annunciato di volersi riposare e dedicarsi alla famiglia.

Solo la proposta congiunta del presidente federale Giovanni Malagò, del direttore tecnico Paolo Maldini e dell'advisor Leonardo l'avevano fatto tentennare, tanto che Pep si era preso qualche giorno per riflettere, tentato dalla possibilità. La Federazione, che fino alla serata di giovedì era fiduciosa di riuscire a convincere l'allenatore, lo avrebbe aiutato affiancandogli uno staff di prim'ordine per consentirgli un lavoro meno pressante. 

Alla fine, ha prevalso la volontà di staccare la spina e non riprendere subito il lavoro in un ruolo che lo avrebbe di nuovo assorbito completamente. Quella di Guardiola non è stata una scelta dettata da fattori economici, ma prima di tutto di vita e legata a situazioni personali e familiari. 

"No" di Guardiola, Maldini accelera per Pirlo

 Chi sarà, quindi, il nuovo ct azzurro? In pole scatta Andrea Pirlo, il profilo preferito da Maldini e Leonardo.

Chiuse le porte del sogno Guardiola, i due dirigenti della Figc hanno intenzione di accelerare per l'attuale tecnico dello United Fc di Dubai, ritenuto adatto per la missione di ricostruire la nazionale con un progetto a medio-lungo termine. 

Da quanto raccolto, né Roberto Mancini né Antonio Conte sono stati contattati nelle ultime ore, altro indizio che porta Pirlo vicinissimo alla panchina dell'Italia. Prima dovrà liberarsi dal contratto con il club degli Emirati Arabi Uniti, ma non sarà certo un problema: già oggi potrebbe arrivare la risoluzione dell'accordo con lo United Fc.

Prevale dunque la linea del direttore tecnico e del suo advisor, nonostante la Lega Serie A spingesse per Antonio Conte, mentre il presidente federale Giovanni Malagò puntava inizialmente sull'amico Roberto Mancini. 

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