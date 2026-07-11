Germania, trovato l'accordo di massima con Jürgen Klopp: manca solo l'addio a Red Bull

L'unico ostacolo reale prima dell'annuncio ufficiale è la necessaria rottura del contratto che Klopp ha in essere con Red Bull come Head of football operations. Oliver Mintzlaff, Ceo della sezione sport del colosso austriaco, volerà anch'esso a New York per trattare con l'allenatore e il suo entourage. Mintzlaff è in pessimi rapporti con la Dfb: nel 2023 è stato nominato in un "Consiglio dei saggi" per rilanciare la nazionale tedesca, insieme a leggende del gioco come Rudi Völler, Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn e Matthias Sammer, ma nel settembre dello stesso anno ha abbandonato polemicamente il gruppo insieme a Rummenigge. Mintzlaff ha dichiarato che non vedeva l'utilità del consiglio, e che non sono mai stati presi in considerazione per poter effettivamente operare. Tuttavia, sin dal momento dell'assunzione di Klopp come Head of football operations, il dirigente era a conoscenza del desiderio del tecnico di tornare ad allenare solo ed esclusivamente se si fosse presentata la Germania: detto, fatto.