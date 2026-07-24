Ederson, voglia di Atalanta dopo la beffa United: si presenta in ritiro 5 giorni prima

Ederson ha tanta voglia di riprendersi l'Atalanta dopo la beffa della trattativa con il Manchester United, sfumata davvero all'ultimo a causa delle visite mediche e dei Red Devils che hanno puntato su altri obiettivi. Lo dimostra il fatto che il brasiliano si è presentato già oggi a Zingonia, nonostante da programma dovesse tornare il 29 luglio.