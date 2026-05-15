Ronaldo Vieira: “Samp nel cuore, ma l’addio fu doloroso. La mia nuova vita in Mls: punto in alto con Werner”

Anche se sei stagioni non si dimenticano: "Sarò sempre grato al club: arrivai bambino e ho salutato da uomo. Ho esultato in tv per la salvezza”. Oltre a Giampaolo, l’altra figura di riferimento sulla panchina blucerchiata è stata Claudio Ranieri: “Faceva la differenza sul piano umano. È importante perché quando sei in campo e la tattica non funziona, ti guardi negli occhi con i compagni e lotti per il mister. Quando non giocavo tanto, gli chiesi in cosa potessi migliorare. Mi rispose: ‘Devi sorridere di più’. Quelle parole mi entrarono nel cuore”.