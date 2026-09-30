Arbeloa nei guai, il tecnico deferito per le dichiarazioni contro gli arbitri post Fulham-United

30 Set 2026 - 17:53
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Arbeloa © Getty Images

Arbeloa © Getty Images

Deferimento per cattiva condotta. E' l'accusa che le autorità calcistiche inglese hanno rivolto ad Alvaro Arbeloa, allenatore del Fulham. L'oggetto è la pesante dichiarazione rivolta agli arbitri nel post partita del match contro il Manchester United. "Ci sono stati tanti episodi a loro favore, ogni decisione è andata dalla loro parte. Sapevo che agli arbitri non piace vedere il Manchester United perdere", l'insinuazione del tecnico spagnolo dopo l'ultimo turno di Premier League prima della sosta. In particolare, Arbeloa ha protestato per una punizione concessa per fallo su Maguire, dalla quale è scaturito il pari dei Red Devils firmato Cunha. Una scelta arbitrale, secondo l'ex Real Madrid, orientata a compensare il torto subito nel derby di Manchester della settimana precedente. 

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