Atalanta: distrazione di basso grado alla coscia destra per Raspadori

"Distrazione di basso grado del muscolo bicipite femorale della coscia destra". Questo l'esito degli esami strumentali cui è stato sottoposto l'attaccante dell'Atalanta Giacomo Raspadori, costretto a rientrare anzitempo dal ritiro con la Nazionale. Resterà fuori quindici giorni. Raspadori ha giocato solo il primo tempo l'altro ieri in Nations League a Bursa contro la Turchia, prima di accusare i postumi di uno scontro di gioco, lasciando il posto a Nicolò Cambiaghi all'intervallo. Il calciatore - fa sapere l'Atalanta - ha già iniziato l’iter riabilitativo.