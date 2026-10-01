L'Argentina guarda al dopo-Messi: Lautaro e Nico Paz in gol nel 4-0 alla Bolivia

01 Ott 2026 - 09:05
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In attesa di salutare Leo Messi nella notte italiana tra il 6 e il 7 ottobre durante l'amichevole contro il Benin, il nuovo ciclo dell'Argentina di Scaloni è già partito. A guidarlo, anche due "italiani": Lautaro Martinez e Nico Paz hanno aperto le marcature nel 4-0 rifilato alla Bolivia in amichevole a Cordoba. 

L'attaccante dell'Inter ha incrociato il destro sull'assist di Mac Allister e ha trovato il 41esimo gol con la maglia albiceleste, ora è a -1 dal Kun Aguero. Il trequartista del Como ha poi raddoppiato al 29' con un bel pallonetto ad anticipare l'uscita del portiere. Di Romero e Lopez le reti che hanno chiuso la contesa nella ripresa. Prima del Benin, l'Argentina ora sfiderà anche il Burkina Faso in un'altra amichevole. 

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