L'Argentina guarda al dopo-Messi: Lautaro e Nico Paz in gol nel 4-0 alla Bolivia

L'attaccante dell'Inter ha incrociato il destro sull'assist di Mac Allister e ha trovato il 41esimo gol con la maglia albiceleste, ora è a -1 dal Kun Aguero. Il trequartista del Como ha poi raddoppiato al 29' con un bel pallonetto ad anticipare l'uscita del portiere. Di Romero e Lopez le reti che hanno chiuso la contesa nella ripresa. Prima del Benin, l'Argentina ora sfiderà anche il Burkina Faso in un'altra amichevole.