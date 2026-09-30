Che novità per il Bologna: trovato l'accordo per il nuovo stadio

È senza dubbio la settimana degli stadi. Un paio di giorni fa è arrivato il via libera al progetto della Roma a Pietralata, oggi il doppio annuncio per altri due club: l'Hellas Verona e il Bologna. Il primo ha presentato ufficialmente al comune di Verona il progetto per abbattere e rifare da zero il Bentegodi. I rossoblù, invece, hanno trovato l'accordo con BolognaFiere per la costruzione di un nuovo stadio multifunzionale da 35.000 posti nell'area nord della fiera. La conclusione dell'opera, dal costo stimato di 300 milioni di euro, è prevista per la primavera del 2031.

Il nuovo impianto sportivo progettato dall'architetto Eloy Suárez e dal professor Massimo Majowiecki sarà dotato di una copertura mobile e di un campo retrattile in modo da ospitare non solo incontri calcistici, ma anche concerti ed eventi di altro genere. Non solo, vanterà anche collegamenti di trasporto che includono raccordi autostradali, tangenziali, una stazione ferroviaria e una linea tranviaria.



"Si tratta di un primo importante passo per arrivare all'obiettivo di costruire uno stadio moderno e polifunzionale in grado di consentire nel tempo al Bologna di generare risorse per garantire una maggiore competitività sportiva", afferma l'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci. "È un investimento importante e sarà necessaria, oltre all'impegno di BolognaFiere e di Joey Saputo, la partecipazione di investitori che condividano la stessa visione per lo sviluppo della città", sottolinea l'ad.