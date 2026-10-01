Anche la sorella di CR7 si schiera: "Il Portogallo non ti merita"

01 Ott 2026 - 08:13
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

"CR7 meritava più rispetto. La nazionale meritava più organizzazione. Il giornalismo portoghese meritava più competenza e meno speculazioni. Quanto al popolo portoghese, beh... non merita il meglio in niente. Siamo invidiosi, sprezzanti, ignoranti e meritiamo di tornare alla mediocrità che eravamo nel calcio pre-CR7. Grazie di tutto, CR7! Ti meritavi di più!". Elma Aveiro, sorella di Cristiano Ronaldo, ha commentato così, sui social, l'abbandono del ritiro della nazionale da parte dell'attaccante, dopo la decisione del ct Jorge Jesus di escluderlo dai titolari per la partita con la Danimarca di domani.

portogallo
cr7

Ultimi video

01:44
Che fine farà Koop?

Che fine farà Koop?

02:24
CLIP SOCIAL WEAH "CIAO A TUTTI BELLI E BRUTTI" 30/09 SRV

Weah 60 anni, così è nato il tormentone: "Ciao a tutti, belli e brutti"

02:28
13 SRV WEAH FA 60 ANNI 1/10 SRV okok

Weah 60 anni di magie e simpatia di un calciatore diverso da tutti

02:08
DICH GNONTO PER SITO 30/9 DICH

Fiorentina, Gnonto esclusivo: "Nazionale resta un sogno e un obiettivo"

00:07
MCH INFORTUNIO SCHLOTTERBECK 30/9 MCH

Germania, Schlotterbeck si fa male in allenamento sotto gli occhi di Klopp e… Woltemade

01:37
DICH SCALVINI DA NAZIONALE DICH

Scalvini: "Abbiamo più consapevolezza. Con la Francia ce la giochiamo"

00:53
DICH SCALONI SU SAMUEL INTER 30/09 SRV

Scaloni saluta Samuel? "L'Inter ha fatto un'offerta"

02:25
Taveri: "Italia, la Francia la batti così"

Taveri: "Italia, la Francia la batti così"

01:48
"Pallone d'Oro? Ho una provocazione"

"Pallone d'Oro? Ho una provocazione"

01:33
Bufera Manchester City

Bufera Manchester City

01:48
Portogallo, caso CR7

Portogallo, caso CR7

02:17
Commisso Jr. show

Commisso Jr. show

02:43
Arbitri, linea Orsato

Arbitri, linea Orsato

01:32
Milan, Saelemaekers ko

Milan, Saelemaekers ko

01:39
Desiderio Barcellona

Desiderio Barcellona

01:44
Che fine farà Koop?

Che fine farà Koop?

I più visti di Calcio

SRV RULLO INTER TORNATA AL LAVORO 28/09 SRV

L'Inter è tornata al lavoro: Calha e Dimarco osservati speciali

DICH YAMAL PER SITO 30/9

Yamal corre verso il Pallone d'Oro: "Una prestazione così è una tacca in più"

DICH MANCINI POST TURCHIA DICH

Mancini: "Felice per i ragazzi, ma la strada è lunga"

MCH INFORTUNIO SCHLOTTERBECK 30/9 MCH

Germania, Schlotterbeck si fa male in allenamento sotto gli occhi di Klopp e… Woltemade

SRV RULLO JUVE I TRE PENSIERI DI SPALLETTI 28/09 SRV

Yildiz e Alajbegovic agitano i pensieri di Spalletti

Mancini: "Non si rifà l'Italia in due allenamenti"

Mancini: "Non si rifà l'Italia in due allenamenti"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
09:05
L'Argentina guarda al dopo-Messi: Lautaro e Nico Paz in gol nel 4-0 alla Bolivia
08:13
Anche la sorella di CR7 si schiera: "Il Portogallo non ti merita"
18:32
Atalanta: distrazione di basso grado alla coscia destra per Raspadori
Bologna, stadio "Renato Dall'Ara"
17:55
Che novità per il Bologna: trovato l'accordo per il nuovo stadio
Arbeloa
17:53
Arbeloa nei guai, il tecnico deferito per le dichiarazioni contro gli arbitri post Fulham-United