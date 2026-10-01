Anche la sorella di CR7 si schiera: "Il Portogallo non ti merita"

"CR7 meritava più rispetto. La nazionale meritava più organizzazione. Il giornalismo portoghese meritava più competenza e meno speculazioni. Quanto al popolo portoghese, beh... non merita il meglio in niente. Siamo invidiosi, sprezzanti, ignoranti e meritiamo di tornare alla mediocrità che eravamo nel calcio pre-CR7. Grazie di tutto, CR7! Ti meritavi di più!". Elma Aveiro, sorella di Cristiano Ronaldo, ha commentato così, sui social, l'abbandono del ritiro della nazionale da parte dell'attaccante, dopo la decisione del ct Jorge Jesus di escluderlo dai titolari per la partita con la Danimarca di domani.