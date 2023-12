Il rosso diretto costa caro a Donnarumma: stop di due turni per l'ex Milan

"Deve migliorare in continuità" ha detto alcuni giorni fa Spalletti sul portiere ex Milan

© Getty Images 1 di 8 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'uscita killer col Le Havre costa caro a Gianluigi Donnarumma. L'ex Milan è stato squalificato per due turni dalla commissione disciplinare della Lega calcio francese: colpa del rosso diretto ricevuto dopo appena sette minuti per un intervento duro nei confronti su Casimir. Niente Nantes e Lille quindi per l'estremo difensore di Castellammare di Stabia. Uno stop forse utile per riordinare le idee dopo un periodo complicato tra errori e disattenzioni.

Periodo che non è passato inosservato nemmeno a Luciano Spalletti, ct della Nazionale, tutt'altro che tenero nei confronti del classe 1999. "Il problema è sempre lo stesso, come ti poni con quello che è il tuo ruolo e con quella che è la tua carriera - le parole dell'ex Napoli a Sky Sport -. Lui ha bisogno di mettere mano a sé stesso, perché fa vedere ogni tanto di perdere di continuità. C'è solo un modo per mantenere il livello sul lungo periodo: allenarti e disciplinarti bene a livello mentale".