Spalletti avvisa Donnarumma: "Deve migliorare e trovare continuità"

VERSO EURO 2024

Il ct della Nazionale sull'ex Milan: "Ha bisogno di allenarsi e disciplinarsi bene"

Gianluigi Donnarumma sta vivendo un periodo a dir poco complicato. Dopo i recenti (ed evidenti) errori in campo con la maglia del Psg, ecco arrivare la 'mazzata' di Luciano Spalletti. Il ct della Nazionale, che tempo fa aveva difeso l'ex Milan, adesso è stato meno tenero nei confronti del numero uno: "Il problema è sempre lo stesso, come ti poni con quello che è il tuo ruolo e con quella che è la tua carriera - le sue parole a Sky Sport -. Lui ha bisogno di mettere mano a sé stesso, perché fa vedere ogni tanto di perdere di continuità. C'è solo un modo per mantenere il livello sul lungo periodo: allenarti e disciplinarti bene a livello mentale".

Parole che sembrano risuonare come un avviso in vista di Euro 2024, dove gli azzurri si troveranno ad affrontare un girone duro con Albania, Spagna e Croazia. Donnarumma, autore di una papera con i piedi in occasione di Psg-Monaco, e successivamente espulso per un intervento 'killer' dopo appena 9 minuti in Le Havre-Psg, è da tempo una colonna della Nazionale: da capire adesso se la sua titolarità è in dubbio dopo le recenti disattenzioni e l'uscita del ct toscano. Nel corso dell'ultimo raduno Spalletti aveva convocato, come portieri, pure Meret, Provedel, Vicario e infine Carnesecchi.