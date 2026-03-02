Liga: accuse razzismo da parte di El Hilali, arbitro ferma Espanyol-Elche

02 Mar 2026 - 11:00

Ancora un episodio di razzismo nel campionato spagnolo, con la partita tra Espanyol ed Elche interrotta brevemente verso la fine dopo che l'arbitro ha attivato il protocollo antirazzista. La decisione dell'arbitro è arrivata intorno all'80' minuto, dopo che il difensore dell'Espanyol, Omar El Hilali, aveva accusato l'attaccante dell'Elche, Rafa Mir, di insulti razzisti. La partita è stata interrotta per circa tre minuti. L'arbitro ha dichiarato nel suo resoconto post-partita di essere stato informato da El Hilali che Mir aveva usato termini dispregiativi nei suoi confronti in relazione agli immigrati. L'attivazione del protocollo antirazzista è arrivata meno di due settimane dopo che la partita tra Benfica e Real Madrid, valida per l'andata dei playoff di Champions League, era stata interrotta per quasi 10 minuti. Per la cronaca la partita è terminata 2-2.

