Mls, Messi segna doppietta e trascina Inter Miami alla vittoria su Orlando

Lionel Messi ha segnato due gol nel secondo tempo, il difensore Telasco Segovia ha aggiunto un gol e due assist, nella vittoria per 4-2 in rimonta dei campione in carica Inter Miami contro l'Orlando City nella Mls. Messi ha ricevuto un passaggio da Segovia e ha segnato al 57' minuto per riportare l'Inter Miami in parità sul 2-2 e Segovia ha segnato senza assist all'85' minuto per il vantaggio. Ancora Messi ha dato il tocco finale alla vittoria segnando su calcio di punizione al 90'. I primi due gol stagionali dell'MVP in carica lo portano a quota 52 nelle sue prime 55 partite di regular season MLS, 51 delle quali nelle ultime 49 presenze.