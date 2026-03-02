Mls, Messi segna doppietta e trascina Inter Miami alla vittoria su Orlando

02 Mar 2026 - 10:04

Lionel Messi ha segnato due gol nel secondo tempo, il difensore Telasco Segovia ha aggiunto un gol e due assist, nella vittoria per 4-2 in rimonta dei campione in carica Inter Miami contro l'Orlando City nella Mls. Messi ha ricevuto un passaggio da Segovia e ha segnato al 57' minuto per riportare l'Inter Miami in parità sul 2-2 e Segovia ha segnato senza assist all'85' minuto per il vantaggio. Ancora Messi ha dato il tocco finale alla vittoria segnando su calcio di punizione al 90'. I primi due gol stagionali dell'MVP in carica lo portano a quota 52 nelle sue prime 55 partite di regular season MLS, 51 delle quali nelle ultime 49 presenze. 

Ultimi video

01:59
MCH BORUSSIA DORTMUND-BAYERN MONACO 2-3 MCH

Il Klassiker al Bayern: Kane affonda il Dortmund

03:54
Wesley: "Peccato per il risultato, ma non è un passo indietro"

Wesley: "Peccato per il risultato, ma non è un passo indietro"

01:34
Gatti: "Reazione di rabbia, dobbiamo ritrovare solidità"

Gatti: "Reazione di rabbia, dobbiamo ritrovare solidità"

03:08
Roma-Juventus 3-3: gli highlights

Roma-Juventus 3-3: gli highlights

03:41
Spalletti: "La reazione è un bel messaggio, Gatti? Dovevo inserirlo prima"

Spalletti: "La reazione è un bel messaggio, Gatti? Dovevo inserirlo prima"

01:14
Sassuolo-Atalanta 2-1: gli highlights

Sassuolo-Atalanta 2-1: gli highlights

01:06
Torino-Lazio 2-0: gli highlights

Torino-Lazio 2-0: gli highlights

02:44
Cremonese-Milan 0-2: gli highlights

Cremonese-Milan 0-2: gli highlights

01:06
N'Dicka: "Siamo delusi, ma vogliamo la Champions"

N'Dicka: "Siamo delusi, ma vogliamo la Champions"

04:02
DICH LEAO POST CREMOENESE DICH

Leao: "Gara difficile. Il derby voglio vincerlo"

02:08
DICH ALLEGRI POST CREMONESE DICH

Allegri: "Importante tornare alla vittoria. Derby? Ci prepariamo al meglio"

01:31
MCH BOCA-GIMNASIA MENDOZA 1-1 MCH

Il Boca sempre più in crisi: arriva un altro pareggio

01:59
MCH HERACLES-PSV EINDHOVEN MCH

Il Psv ipoteca il titolo: Perisic dà il via al successo sull'Heracles

01:59
MCH BAYER LEVERKUSEN-MAINZ 1-1 MCH

Bundes: gli highlights di Leverkusen-Mainz

01:25
MCH HOFFENHEIM-ST. PAULI 0-1 MCH

Bundes: gli highlights di Hoffenheim-St. Pauli

01:59
MCH BORUSSIA DORTMUND-BAYERN MONACO 2-3 MCH

Il Klassiker al Bayern: Kane affonda il Dortmund

I più visti di Calcio

DICH ALLEGRI POST CREMONESE DICH

Allegri: "Importante tornare alla vittoria. Derby? Ci prepariamo al meglio"

Roma-Juventus a Sozza

Un altro Roma-Juve per Sozza: il profilo dell'arbitro che fece tuonare Ranieri

Piantanida: "Crollo Al-Hilal, ecco la posizione della panchina di Inzaghi"

Inzaghi a rischio ma la maxi clausola può frenare l'Al Hilal: il retroscena esclusivo

DICH GASPERINI PRE JUVENTUS DICH

Roma, Gasperini: "Io e Spalletti allenatori simili. La Juve è stata una grande palestra"

Callegari: "Tabellone Champions, quanti rimpianti per l'Inter"

Callegari: "Tabellone Champions, quanti rimpianti per l'Inter"

Callegari: "Una lezione dell'Atalanta all'Inter"

Callegari: "Una lezione dell'Atalanta all'Inter"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:04
Mls, Messi segna doppietta e trascina Inter Miami alla vittoria su Orlando
10:00
Napoli, De Bruyne torna in gruppo: Conte riabbraccia il suo fuoriclasse
09:50
Stramaccioni: "Var? Protocollo sembra fatto da chi non ha mai giocato a calcio"
09:25
Torino, che gaffe: Baroni ancora in distinta al posto di D'Aversa FOTO
09:04
Iran, presidente Federcalcio: "Difficile partecipazione a Mondiali in Usa"