Bundesliga: il Bayern vince 3-2 il Klassiker e va a +11 sul Dortmund
Doppietta di Kane ma decide il gol di Kimmich all'87': Kompany chiude il campionato
La ventiquattresima giornata di Bundesliga chiude virtualmente i giochi per il titolo. A 10 giornate dalla fine, il Bayern Monaco vince 3-2 il Klassiker contro il Dortmund e si porta a +11 sui gialloneri. Il Borussia passa per primo con Schlotterbeck (26'), ma nella ripresa Kane fa doppietta (il secondo su rigore) e la ribalta. Svensson firma il 2-2 all'83', quattro minuti prima della rete decisiva di Kimmich che avvicina il Meisterschale.
BORUSSIA DORTMUND-BAYERN MONACO 2-3
Il Bayern ipoteca il titolo: a 10 giornate dalla fine è a +11 sul Dortmund, il tutto dopo il 3-2 nel Klassiker in favore dei bavaresi che grazie a Kimmich avvicinano sensibilmente l'ennesimo Meisterschale. Beffati i gialloneri, che nel primo tempo sognano addirittura di riaprire i giochi con il gol di testa da punizione di Schlotterbeck che vale l'1-0, risultato con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa, però, la capolista la rimonta con il suo bomber: Harry Kane, che al 54' pareggia su sponda di Gnabry scattato sul filo del fuorigioco. Al 69', Stanisic si guadagna il rigore trasformato dall'ex Tottenham al 70'. La splendida deviazione al volo di Svensson all'83' vale il 2-2 che illude il Dortmund, ma all'87' ecco Kimmich, l'uomo del potenziale titolo: sinistro al volo sotto la traversa e 3-2 per Kompany, ora virtualmente irraggiungibile.
LEVERKUSEN-MAINZ 1-1
Frena il Leverkusen che solo all'88' pareggia ed evita il ko in casa del Mainz. Ospiti in vantaggio al 67', dopo tre quarti di partita senza reti. Becker sblocca su assist di Nebel, poi ci pensa l'ex Liverpool Quansah, all'88', ad evitare il ko alle Aspirine. Con 40 punti, il Bayer non riesce ad avvicinarsi sensibilmente alla zona Champions, mentre il Mainz si porta a quota 23 e fa un altro piccolo passo verso la salvezza.
LE ALTRE PARTITE
Vittorie per Mönchengladbach e Brema: il Borussia piega 1-0 l'Union Berlino solo al 94', grazie al rigore di Diks, mentre il Werder supera 2-0 l'Heidenheim con Milosevic e l'autogol di Behrens (97'). La rete nel recupero di Pereira Lage, invece, vale l'altro successo in trasferta di giornata: quello del St. Pauli sul campo dell'Hoffenheim (1-0).