GERMANIA

Bundesliga: il Bayern vince 3-2 il Klassiker e va a +11 sul Dortmund

Doppietta di Kane ma decide il gol di Kimmich all'87': Kompany chiude il campionato

28 Feb 2026 - 20:57
© Getty Images

© Getty Images

La ventiquattresima giornata di Bundesliga chiude virtualmente i giochi per il titolo. A 10 giornate dalla fine, il Bayern Monaco vince 3-2 il Klassiker contro il Dortmund e si porta a +11 sui gialloneri. Il Borussia passa per primo con Schlotterbeck (26'), ma nella ripresa Kane fa doppietta (il secondo su rigore) e la ribalta. Svensson firma il 2-2 all'83', quattro minuti prima della rete decisiva di Kimmich che avvicina il Meisterschale.

BORUSSIA DORTMUND-BAYERN MONACO 2-3
Il Bayern ipoteca il titolo: a 10 giornate dalla fine è a +11 sul Dortmund, il tutto dopo il 3-2 nel Klassiker in favore dei bavaresi che grazie a Kimmich avvicinano sensibilmente l'ennesimo Meisterschale. Beffati i gialloneri, che nel primo tempo sognano addirittura di riaprire i giochi con il gol di testa da punizione di Schlotterbeck che vale l'1-0, risultato con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa, però, la capolista la rimonta con il suo bomber: Harry Kane, che al 54' pareggia su sponda di Gnabry scattato sul filo del fuorigioco. Al 69', Stanisic si guadagna il rigore trasformato dall'ex Tottenham al 70'. La splendida deviazione al volo di Svensson all'83' vale il 2-2 che illude il Dortmund, ma all'87' ecco Kimmich, l'uomo del potenziale titolo: sinistro al volo sotto la traversa e 3-2 per Kompany, ora virtualmente irraggiungibile.

LEVERKUSEN-MAINZ 1-1
Frena il Leverkusen che solo all'88' pareggia ed evita il ko in casa del Mainz. Ospiti in vantaggio al 67', dopo tre quarti di partita senza reti. Becker sblocca su assist di Nebel, poi ci pensa l'ex Liverpool Quansah, all'88', ad evitare il ko alle Aspirine. Con 40 punti, il Bayer non riesce ad avvicinarsi sensibilmente alla zona Champions, mentre il Mainz si porta a quota 23 e fa un altro piccolo passo verso la salvezza.

LE ALTRE PARTITE
Vittorie per Mönchengladbach e Brema: il Borussia piega 1-0 l'Union Berlino solo al 94', grazie al rigore di Diks, mentre il Werder supera 2-0 l'Heidenheim con Milosevic e l'autogol di Behrens (97'). La rete nel recupero di Pereira Lage, invece, vale l'altro successo in trasferta di giornata: quello del St. Pauli sul campo dell'Hoffenheim (1-0).

bundesliga
bayern monaco
borussia dortmund

Bundesliga

00:43
MCH BAYERN-AUGSBURG 1-2 MCH

Clamoroso! Il Bayern perde la prima del campionato in casa contro l'Ausburg

Atalanta attenta, questo Bayern sa anche lottare: Dortmund beffato nel finale, ora è a -11

Dortmund, linea azzurra: Reggiani, Pià e Mané crescono all'ombra del muro giallo

10

Atalanta, questo Dortmund fa paura: Guirassy on fire e -3 dal Bayern

01:35
MCH UNION BERLINO FUOCHI D'ARTIFICIO MCH

Fuochi d'artificio in tutto lo stadio: sospesa la gara con l'Eintracht

01:47
MCH HOLSTEIN KIEL-STOCCARDA 0-3 MCH

DFB Pokal, Holstein Kiel-Stoccarda 0-3

01:53
MCH BORUSSIA DORTMUND-HEIDENHEIM 3-2 MCH

Guirassy avvisa l'Atalanta: doppietta contor l'Heidenheim

00:58
MCH DZEKO GOL SCHALKE MCH

Dzeko subito in gol: guarda la prima rete con la maglia Schalke

00:43
MCH BAYERN-AUGSBURG 1-2 MCH

Clamoroso! Il Bayern perde la prima del campionato in casa contro l'Ausburg

I più visti di Calcio Estero

Inzaghi a rischio esonero dopo il crollo dell'Al Hilal in campionato: decisivi i prossimi 10 giorni

MCH SPORTING LISBONA-ESTORIL 3-0 MCH

Sporting Lisbona, tris all'Estoril: Luis Suarez sempre più capocannoniere

Susy disperata per Messi, ma pronta a tifare City

Messico: stop al calcio dopo l'uccisione di 'El Mencho'

MCH BAYERN-EINTRACHT MCH

Il Bayern vince 3-2, ma la papera della difesa nel finale è da ridere

Thuram contro Mou: "Vinicius se l'è cercata? Piccolo uomo, nelle sue parole superiorità e narcisismo bianco"

Notizie del giorno
Vedi tutti
21:08
Inter-Genoa, le foto della partita
21:07
Lorenzo Berlusconi concede il bis dopo l'esordio: vittoria a Genova
20:59
Seconda vittoria! Lorenzo Berlusconi vince a Genova sotto gli occhi di papà Pier Silvio
20:59
Napoli, Conte: "Lukaku vuole aiutare la squadra: spero che lui e De Bruyne giochino i Mondiali"
20:57
Atalanta attenta, questo Bayern sa anche lottare: Dortmund beffato nel finale, ora è a -11