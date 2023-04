Haaland sempre più da record: 200 gol in carriera, superati Messi e CR7

GOLEADOR

Il norvegese è sempre più nella storia: 200 gol in 244 partite in carriera, numeri da fenomeno

© Getty Images Erling Braut Haaland non smette di stupire con la maglia del Manchester City, in una stagione da incorniciare. Nel successo per 4-1 contro il Southampton l'attaccante norvegese ha infatti portato a 30 i gol in Premier League, ma ha soprattutto registrato il gol numero 200 in carriera in 244 gare disputate. Numeri mostruosi per la punta dei citizens che raggiunge il traguardo delle marcature battendo in precocità Messi (a 22 anni aveva segnato "solo" 120 gol) e Ronaldo (85 reti).

Duecento reti, cifra tonda e fenomenale per il classe 2000 che dall'arrivo a Manchester ha siglato ben 44 reti in stagione. A quelle con i citizens si sommano le 20 col Molde, le 29 con il Salisburgo, le 86 marcature con Borussia Dortmund e, per non farsi mancare nulla, le 21 reti con la maglia della Norvegia.

Nella storia è il sesto giocatore più giovane della storia a raggiungere 200 gol dopo Pelé, Ronaldo Nazario, Ferenc Puskás, Eusebio e Neymar.

Una stagione con dei numeri straordinari per Haaland, autentica garanzia per Guardiola e i suoi compagni. Di testa, di destro, di sinistro e anche in acrobazia (chiedere al Southampton maggiori informazioni), il repertorio del norvegese è ricco e completo. E con la doppietta contro i Saints sono 30 le reti in campionato in 27 presenze, con un altro record nel mirino. Il maggior numero di marcature in una singola stagione di Premier è infatti detenuto da Salah, con 32 reti nella stagione 2017-18. Con ancora 10 gare a disposizione, statistiche alla mano, Haaland punta a polverizzare il primato dell'egiziano.