Como, Nico Paz sarà riacquistato dal Real in estate: le ultime sul futuro dell'argentino

Non quella di una cessione immediata, perché le regole Uefa e Fifa vietano un doppio trasferimento nella stessa sessione. E qui si potrebbero potenzialmente riaprire le porte del Como. Se la squadra allenata da Fabregas sarà in Champions League, potrebbe risultare più appetibile sia per lo stesso Nico Paz sia per il Real Madrid che avrebbe la sensazione di continuare a far crescere il suo gioiellino in un top club. Altrimenti, la concorrenza per un eventuale prestito secco potrebbe farsi insostenibile anche in riva al Lago.