Fenerbahce, il dopo Mourinho parla italiano ma non è Spalletti: ufficiale Domenico Tedesco

© IPA
© IPA
L'ex ct del Belgio ha firmato un biennale, esordirà contro il Trabzonspor
© IPA
© IPA
Il Fenerbahce ha scelto ufficialmente il nome del successore di José Mourinho: il club turco, che a un certo punto sembrava molto vicino a Luciano Spalletti, ha virato su un altro italiano, anche lui ex ct, annunciando l'ingaggio di Domenico Tedesco, che ha firmato un biennale e che torna così in panchina dopo la fine dell'avventura su quella del Belgio.
Il tecnico calabrese prenderà dunque il posto di Zeki Murat Göle, che aveva guidato la squadra nella terza uscita stagionale in campionato (vittoria per 3-1 in trasferta contro il Gençlerbirliği), la prima dopo la separazione dallo Special One.
Tedesco, che nel suo palmarès vanta una coppa di Germania conquistata con il Lipsia nella stagione 2021/22, torna a mettersi alla prova con una squadra di club in uno dei campionati più ambiziosi, ma anche tosti e competitivi del panorama europeo, nel quale l'obiettivo di tanti è quello di provare a far scricchiolare lo strapotere del Galatasaray. Il primo impegno sarà subito di quelli probanti, visto che domenica il Fenerbahce ospiterà il Trabzonspor, attualmente secondo in classifica con 10 punti conquistati nelle prime quattro giornate.
IL COMUNICATO DEL FENERBAHCE
"Domenico Tedesco è stato nominato guida tecnica della squadra professionistica di calcio A del nostro club - si legge in una nota ufficiale -. L'allenatore, con il quale è stato raggiunto un accordo per la firma di un contratto biennale, sarà coadiuvato da Gökhan Gönül, uno dei nostri ex capitani, che ha indossato la nostra maglia a strisce per molti anni. I dettagli riguardanti la cerimonia della firma del nostro nuovo staff tecnico saranno condivisi più avanti".
Commenti (0)