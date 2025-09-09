Fenerbahce, il dopo Mourinho parla italiano ma non è Spalletti: ufficiale Domenico Tedesco

"Domenico Tedesco è stato nominato guida tecnica della squadra professionistica di calcio A del nostro club - si legge in una nota ufficiale -. L'allenatore, con il quale è stato raggiunto un accordo per la firma di un contratto biennale, sarà coadiuvato da Gökhan Gönül, uno dei nostri ex capitani, che ha indossato la nostra maglia a strisce per molti anni. I dettagli riguardanti la cerimonia della firma del nostro nuovo staff tecnico saranno condivisi più avanti".