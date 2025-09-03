Logo SportMediaset
Mercato
LA POSSIBILITA'

Spalletti pronto a tornare in panchina: sfida a Conceiçao per la panchina del Fenerbahçe

L'ex ct della nazionale è tra i profili attenzionati dal club turco per prendere il posto di Mourinho. Decisive le elezioni presidenziali

03 Set 2025 - 10:47
© Getty Images

© Getty Images

Luciano Spalletti potrebbe molto presto tornare in panchina. Il nome dell'ex ct della nazionale, vincitore del penultimo scudetto del Napoli nel 2023, è tra i candidati a prendere la guida del Fenerbahçe vacante dopo l'esonero di José Mourinho in seguito alla mancata qualificazione alla fase campionato di Champions League. Il tecnico italiano è finito nella lista dei papabili andando ad insidiare Sergio Conceiçao, reduce da sei mesi alla guida del Milan. Nel giro di pochi giorni al Fenerbahçe si terranno le elezioni presidenziali e buona parte della scelta che verrà fatta dipenderà dall'esito delle stess, con il portoghese spinto pubblicamente dal candidato Sadettin Saran.

"A pochi giorni dalla nostra assemblea straordinaria, la decisione sul nuovo tecnico riveste un'importanza cruciale - ha dichiarato ufficialmente Saran -. Il nostro candidato è Sergio Conceiçao che è pronto ad unirsi al nostro club a condizioni migliori rispetto al nostro ex allenatore José Mourinho". Lo stesso candidato presidente ha fatto intendere di avere già l'accordo con l'ex Milan: "Il carattere ambizioso e appassionato di Conceiçao è perfettamente in linea con il DNA del nostro club, crediamo possa condurci ai successi tanto attesi".

Il portoghese però non è il solo. Proprio Luciano Spalletti, infatti, è tra i profili valutati più attentamente dalla dirigenza turca per iniziare un nuovo capitolo della propria storia.

spalletti
sergio conceicao
fenerbahce

12:30
Palermo senza portiere, l'obiettivo è Sepe
12:14
Barcellona, Fermin Lopez: "Chelsea? Mai voluto andarmene"
12:00
Sirene turche per Milik, su di lui il Samsunspor
11:15
Al Hilal, ecco il difensore per Inzaghi: preso Akcicek
10:20
Celtic, preso lo svincolato Iheanacho