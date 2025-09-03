Spalletti pronto a tornare in panchina: sfida a Conceiçao per la panchina del Fenerbahçe

"A pochi giorni dalla nostra assemblea straordinaria, la decisione sul nuovo tecnico riveste un'importanza cruciale - ha dichiarato ufficialmente Saran -. Il nostro candidato è Sergio Conceiçao che è pronto ad unirsi al nostro club a condizioni migliori rispetto al nostro ex allenatore José Mourinho". Lo stesso candidato presidente ha fatto intendere di avere già l'accordo con l'ex Milan: "Il carattere ambizioso e appassionato di Conceiçao è perfettamente in linea con il DNA del nostro club, crediamo possa condurci ai successi tanto attesi".