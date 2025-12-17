Coppa Italia donne, ottavi Cesena-Juventus al 'Manuzzi'

Milano, 17 dic. (LaPresse) - Non solo il 'Tardini' per Parma-Lazio. Sarà infatti l'Orogel Stadium 'Dino Manuzzi' a ospitare, domenica 21 dicembre alle 14.30 (con ingresso libero, fino al numero massimo di capienza del settore 'tribuna'), la sfida tra Cesena e Juventus, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia Women. Uno stadio, quello di Cesena, che ha ospitato nel 2024 la finale della competizione, vinta dalla Roma ai rigori sulla Fiorentina, e dove la Juventus ha tra l'altro conquistato la sua prima Supercoppa, nel 2019 in finale sempre sulla Fiorentina. Gli ottavi di finale della Coppa Italia Women si apriranno sabato con Ternana Women-Como Women e Napoli Women-Sassuolo. Domenica il resto del programma, con Lumezzane-Roma alle 13.30 e le altre cinque gare alle 14.30. amr 171215 Dic 2025