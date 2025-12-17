Scontri prima di Granada-Cadice, 57 tifosi arrestati in Spagna

La polizia spagnola ha arrestato 57 tifosi sospettati di aver partecipato a una rissa prima di una partita di seconda divisione tra Granada e Cadice. La polizia ha reso noto che la rissa è avvenuta a Granada lo scorso 25 ottobre, prima della partita tra le due città del Sud della spagna tra cui c'è da sempre una grande rivalità. Gli arresti sono stati effettuati in cinque città a seguito di un'indagine delle autorità locali. La polizia ha spiegato che i tifosi fermati appartenevano a gruppi ultras radicali. Secondo le autorità i tifosi delle due squadre si sono aggrediti a vicenda con bottiglie, arredo urbano e altri oggetti contundenti. La polizia è intervenuta e ha sequestrato mazze, un coltello, tirapugni e dispositivi pirotecnici.