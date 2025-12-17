Logo SportMediaset

Calcio

Supercoppa: il Bologna a Riad si prepara sul campo di Cristiano Ronaldo

17 Dic 2025 - 16:08

Prima seduta di allenamento a Riad per il Bologna di Vincenzo Italiano, che ha lavorato al centro sportivo dell'Al Nassr, il club in cui milita Cristiano Ronaldo, a due giorni dalla semifinale di Supercoppa contro l'Inter. Indisponibili per la sfida di venerdì Freuler (operato alla spalla) e Casale (lesione muscolare), rimasti a Bologna per proseguire le terapie e il percorso di recupero dai rispettivi infortuni. La buona notizia è rappresentata dal ritorno in gruppo del difensore centrale ceco Vitik, che allenta l'emergenza in difesa: anche Lucumi, sostituito con la Juventus, si è allenato regolarmente insieme a Heggem. Si è allenato a parte invece Skorupski, che non ha ancora recuperato dall'infortunio muscolare accusato contro il Napoli. Domani, allenamento mattutino per i rossoblù, che sarà seguito dalla conferenza stampa di presentazione della semifinale. 

