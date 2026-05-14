Mondiale 2026, finale stile SuperBowl: Madonna e Shakira in uno show all'intervallo

Una finale del Mondiale stile SuperBowl. Gli organizzatori della Coppa del Mondo 2026, in programma dal prossimo 11 giugno in Usa, Canada e Messico, hanno annunciato che nella finale in programma il 19 luglio al MetLife Stadium in New Jersey ci sarà un breve show nell'intervallo della partita, protagonisti Madonna, Shakira e i BTS, star del K-Pop. È una prima volta assoluta per una finale del Mondiale. A curare lo show sarà Chris Martin, cantante dei Coldplay. L'innovazione era stata anticipata, senza particolari sulle star, dal presidente Fifa, Gianni Infantino, nei mesi scorsi. "Questo sarà un momento storico per i Mondiali Fifa e uno spettacolo degno del più grande evento sportivo del mondo", il suo commento su Instagram. Lo spettacolo dell'intervallo, tipico delle finalissime del football americano, ricalca quello durante la finale della Copa America 2024 a Miami, quando la Shakira si esibì durante l'intervallo all'Hard Rock Stadium. C'è stato anche uno spettacolo durante l'intervallo della finale della Coppa del Mondo per club FIFA dello scorso anno, sempre al MetLife Stadium, perfino con uno "sforamento" dei tradizionali 15 minuti di pausa tra primo e secondo tempo.