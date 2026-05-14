Mondiale 2026, finale stile SuperBowl: Madonna e Shakira in uno show all'intervallo

14 Mag 2026 - 11:03
© Getty Images

© Getty Images

Una finale del Mondiale stile SuperBowl. Gli organizzatori della Coppa del Mondo 2026, in programma dal prossimo 11 giugno in Usa, Canada e Messico, hanno annunciato che nella finale in programma il 19 luglio al MetLife Stadium in New Jersey ci sarà un breve show nell'intervallo della partita, protagonisti Madonna, Shakira e i BTS, star del K-Pop. È una prima volta assoluta per una finale del Mondiale. A curare lo show sarà Chris Martin, cantante dei Coldplay. L'innovazione era stata anticipata, senza particolari sulle star, dal presidente Fifa, Gianni Infantino, nei mesi scorsi. "Questo sarà un momento storico per i Mondiali Fifa e uno spettacolo degno del più grande evento sportivo del mondo", il suo commento su Instagram. Lo spettacolo dell'intervallo, tipico delle finalissime del football americano, ricalca quello durante la finale della Copa America 2024 a Miami, quando la Shakira si esibì durante l'intervallo all'Hard Rock Stadium. C'è stato anche uno spettacolo durante l'intervallo della finale della Coppa del Mondo per club FIFA dello scorso anno, sempre al MetLife Stadium, perfino con uno "sforamento" dei tradizionali 15 minuti di pausa tra primo e secondo tempo.

Ultimi video

04:14
La moviola di Lazio-Inter: giusto l'angolo del vantaggio, Pedro rischia il rosso

La moviola di Lazio-Inter: giusto l'angolo del vantaggio, Pedro rischia il rosso

00:42
CLIP COMMOZIONE DARDERI PER SEMIFINALE PER SITO 14/4 SRV

Darderi fa impazzire Roma: il match point e la commozione per la semifinale

01:52
Lazio-Inter, le pagelle di Piantanida: Dumfries feat. Fred De Palma, Akanji gioca a scacchi con Dia

Lazio-Inter, le pagelle di Piantanida: Dumfries feat. Fred De Palma, Akanji gioca a scacchi con Dia

01:22
MCH VITTORIA DARDERI PER SITO 13/5 MCH

Roma consacra Darderi: i punti chiave della vittoria su Jodar

00:16
13 MCH FUMOGENI DISTURBANO DARDERI 14/5 MCH

Incredibile a Roma: i fuochi d'artificio interrompono Jodar-Darderi

00:23
MCH CHIVU UMILE ESULTA A DISTANZA POST LAZIO 14/05 MCH

L'umiltà di Chivu: resta in disparte durante i festeggiamenti

02:48
Inter, spogliatoio ribaltato: festa, musica, balli e… hamburger

Inter, spogliatoio ribaltato: festa, musica, balli e… hamburger

00:44
Chivu: "Le cose dette sui miei figli? Sono ferito perché…"

Chivu: "Le cose dette sui miei figli? Sono ferito perché…"

00:15
Luis Henrique "spacca" la faccia a Pedro

Luis Henrique "spacca" la faccia a Pedro

00:46
Mauro: "La componente più importante dell'Inter è la società"

Mauro: "La componente più importante dell'Inter è la società"

02:24
Una parola per descrivere Chivu: "psicologico", "umano", "rianimatore"

Una parola per descrivere Chivu: "psicologico", "umano", "rianimatore"

06:28
Chivu: "Vincere due trofei non è mai scontato"

Chivu: "Vincere due trofei non è mai scontato"

01:09
Panucci: "L'Inter è troppo coccolata, i giocatori non erano in terapia intensiva"

Panucci: "L'Inter è troppo coccolata, i giocatori non erano in terapia intensiva"

07:41
Sarri: "I ragazzi sono distrutti, perdere le finali fa male"

Sarri: "I ragazzi sono distrutti, perdere le finali fa male"

03:59
Zaccagni in conferenza: "Siamo dispiaciuti, potevamo regalare qualcosa di grande al popolo laziale"

Zaccagni in conferenza: "Siamo dispiaciuti, potevamo regalare qualcosa di grande al popolo laziale"

04:14
La moviola di Lazio-Inter: giusto l'angolo del vantaggio, Pedro rischia il rosso

La moviola di Lazio-Inter: giusto l'angolo del vantaggio, Pedro rischia il rosso

I più visti di Calcio

Spalletti, parole e idee

Spalletti, parole e idee

Milan, settimana decisiva

Milan, settimana decisiva

SRV RULLO AGGIORNAMENTO LOTTA CHAMPIONS - POST NAPOLI 11/5 (MUSICATO) OK

Napoli, buio al Maradona: lotta Champions sempre più aperta

Napoli-Bologna 2-3: gli highlights

Napoli-Bologna 2-3: gli highlights

ITW TOTTI DICH

Totti:""Champions, Roma, Gasp e Ranieri in nazionale: vi dico tutto"

Trevisani: "Crollo Milan, non c'è un'idea di gioco"

Trevisani: "Crollo Milan, non c'è un'idea di gioco"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:36
Slot guarda al futuro: "Credo che resterò l'allenatore del Liverpool"
11:28
Mondiali 2026, Teheran saluta la nazionale dell'Iran: "In Usa per il sangue dei martiri"
11:03
Mondiale 2026, finale stile SuperBowl: Madonna e Shakira in uno show all'intervallo
10:57
eFootball Championship 2026: le finali mondiali a Bangkok
09:58
Commisso: "Aiuterò la Fiorentina a continuare a crescere ancora più forte"