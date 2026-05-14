eFootball Championship 2026: le finali mondiali a Bangkok

L’evento ospiterà i migliori giocatori e tifosi da tutto il mondo. Sarà possibile assistere a competizioni di livello mondiale e vivere appieno l'energia e la passione della community di eFootball. Le finali mondiali dell'eFootball Championship 2026 saranno trasmesse in diretta streaming, consentendo ai tifosi di ogni parte del globo di godersi lo spettacolo.