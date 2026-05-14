eFootball Championship 2026: le finali mondiali a Bangkok
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Konami ha annunciato che le finali mondiali dell'eFootball Championship 2026 si svolgeranno a Bangkok, in Thailandia, domenica 26 luglio, nell'ambito dell'eFootball World Festival; i migliori giocatori del mondo si sfideranno per aggiudicarsi il titolo di campione del mondo.
Sulla scia del successo riscosso lo scorso anno, l’eFootball World Festival torna a Bangkok, trasformando ancora una volta la città in un palcoscenico mondiale. Andando oltre le tradizionali competizioni eSports, il festival offrirà un ricco programma di contenuti ed esperienze interattive, consentendo agli appassionati di vivere il mondo eFootball in modo completo e coinvolgente.
L’evento ospiterà i migliori giocatori e tifosi da tutto il mondo. Sarà possibile assistere a competizioni di livello mondiale e vivere appieno l'energia e la passione della community di eFootball. Le finali mondiali dell'eFootball Championship 2026 saranno trasmesse in diretta streaming, consentendo ai tifosi di ogni parte del globo di godersi lo spettacolo.
In parallelo, eFootball festeggerà il nono anniversario del titolo per dispositivi mobile con una speciale campagna in-game, che premierà i giocatori su console, PC e dispositivi mobile. Durante la campagna, i giocatori che effettueranno l'accesso riceveranno monete eFootball e un Chance Deal, che darà loro l'opportunità di ingaggiare un calciatore da una rosa selezionata che include atleti leggendari come Didier Drogba. Completando le partite, gli obiettivi dell'Hub della Campagna e gli obiettivi in-game, gli utenti potranno guadagnare ulteriori Chance Deal, monete eFootball e oggetti utili per rafforzare il proprio Dream Team.