Lazio, Nuno Tavares verso l'addio: lo vuole l'Al-Ittihad di Conceicao

Il terzino portoghese è scalato nelle gerarchie di Sarri e ora valuta seriamente l'addio
Nuno Tavares potrebbe lasciare la Lazio già a gennaio. Nonostante lo sblocco del mercato in entrata, la società biancoceleste potrebbe salutare il terzino portoghese dopo solo un anno e mezzo. Nelle ultime ore, l'Al-Ittihad di Sergio Conceicao si è fatto avanti per l'esterno ex Arsenal, scalato nelle gerarchie dopo il ritorno in panchina di Maurizio Sarri. Lo stesso Tavares apre al trasferimento in Arabia, ma prima i due club devono trovare l'accordo per il trasferimento.
Poche presenze - In questa prima parte di stagione, il terzino ha collezionato appena dieci presenze, di cui nove in campionato e una in Coppa Italia, giocando 533 minuti in totale senza alcun gol o assist messo a referto. Una differenza enorme rispetto al giocatore visto pochi mesi fa sotto la guida di Baroni. Tavares infatti è stato scavalcato nelle gerarchie da Pellegrini per via della maggiore affidabilità dell'italiano in entrambe le fasi, non solo in quella offensiva. Proprio per questo motivo, la pista Al-Ittihad potrebbe aprirsi anche a gennaio, con l'agente del calciatore al lavoro con la Lazio per trovare una soluzione immediata o, addirittura, per giugno.
Le cifre - Dal canto suo, la Lazio non ha chiuso le porte a un possibile trasferimento, ma ha fissato il prezzo per la cessione: i biancocelesti, infatti, non scenderanno sotto ai 15 milioni di euro, visto il 35% da dover versare nelle casse dell'Arsenal. Nei prossimi giorni, con l'apertura ufficiale del mercato, sono attesi sviluppi importanti su questo fronte. Nel frattempo la Lazio comincia a guardare oltre e ha messo nel mirino Luca Netz, terzino sinistro tedesco classe 2003 in scadenza di contratto a giugno col Borussia Monchengladbach.