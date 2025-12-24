Lazio, Nuno Tavares verso l'addio: lo vuole l'Al-Ittihad di Conceicao

Le cifre - Dal canto suo, la Lazio non ha chiuso le porte a un possibile trasferimento, ma ha fissato il prezzo per la cessione: i biancocelesti, infatti, non scenderanno sotto ai 15 milioni di euro, visto il 35% da dover versare nelle casse dell'Arsenal. Nei prossimi giorni, con l'apertura ufficiale del mercato, sono attesi sviluppi importanti su questo fronte. Nel frattempo la Lazio comincia a guardare oltre e ha messo nel mirino Luca Netz, terzino sinistro tedesco classe 2003 in scadenza di contratto a giugno col Borussia Monchengladbach.