Donnarumma: "Al Paris Saint-Germain più pressione rispetto al Milan, si vuole vincere tutto"

Gianluigi Donnarumma torna a far discutere i tifosi rossoneri con dichiarazione rilasciate a France TV: "Al Paris Saint-Germain c'è più pressione rispetto al Milan, ora sono in un club che vuole vincere tutto". Sulla concorrenza con Keylor Navas sul ruolo di portiere titolare: "Normale, lui è un amico". Poi sul premio di miglior portiere dell'anno: "Deve essere solo l'inizio, le mie ambizioni non cambiano: vincere, vincere, vincere".

Getty Images