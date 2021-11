Pallone d'oro, Donnarumma vince il Premio Yashin come miglior portiere: "Un anno incredibile"

Una serata speciale per Gianluigi Donnarumma, che si è piazzato al decimo posto della classifica del Pallone d'oro 2021 e ha vinto il premio Yashin riservato al miglior portiere. "È stato un anno incredibile per me, a partire dalla qualificazione in Champions con il Milan, poi gli Europei con cui abbiamo dato gioia a tutti gli italiani, e a noi stessi. È stata un'emozione indescrivibile. E poi era destino che passassi al Psg, perché questo club mi seguiva da anni. Ringrazio il presidente e il direttore (Leonardo, ndr) per la fiducia che mi ha dato e mi stanno dando. Spero di ripagarli sul campo, spero di vincere tanti trofei con questa maglia".