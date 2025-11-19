Logo SportMediaset

Calcio

Real Madrid, Tchouameni: "Grazie a Xabi Alonso sono migliorato molto"

19 Nov 2025 - 08:18
© Getty Images

© Getty Images

Nel corso di un'intervista rilasciata a L'Equipe, Aurelien Tchouameni ha speso parole di stima per Xabi Alonso, suo tecnico al Real Madrid. Queste le parole del centrocampista: "Fin dal primo giorno, abbiamo avuto videoconferenze, solo noi due. Mi ha mostrato i filmati della stagione, concentrandosi sul posizionamento, su cosa posso migliorare, su cosa posso costruire. Posizionamento, gioco con e senza palla. Dall'inizio della stagione ho sentito di essere migliorato in alcuni aspetti. Si può correre molto, ma bisogna anche saper correre in modo efficiente. A volte non serve molto sforzo per ricevere la palla nella posizione giusta e si spreca meno energia". 

