Coronavirus, rinviata Strasburgo-PSG di Ligue 1

L'emergenza Coronavirus colpisce anche il calcio francese. La partita di Ligue 1 tra Strasburgo e PSG, prevista per sabato alle 17.30, è stata rinviata a data da destinarsi su decisione del prefetto della regione del Basso Reno, Josiane Chevalier. Il motivo, naturalmente, è quello di evitare assembramenti di persone in un'area limitrofa a quella dell'Alto Reno, in cui attualmente è presente il più importante focolaio di Coronavirus del paese.