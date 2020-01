Coppa di Lega francese: il Lione supera il Lilla ai rigori e vola in finale  

coppa di lega FRANCIA

Al Parc OL viene decretata la prima finalista della Coppa di Lega francese 2020: il Lione supera il Lilla ai tiri di rigore e si regala la sfida a Saint-Denis del prossimo 4 aprile. Dopo il vantaggio ospite firmato da Renato Sanches (13’), la formazione di Garcia ribalta il risultato con un rigore di Dembélé (17’) e un gran destro da fuori area di Aouar (85’), prima del 2-2 messo a segno da Remy su rigore al 91’. L’errore di Sanches mette fine alla contesa.

L’inizio della prima semifinale dell’ultima edizione della Coppa di Lega francese è subito spumeggiante: al 13’ il Lille si porta in vantaggio grazie a Renato Sanches il quale, su suggerimento (quasi involontario) di Osimhen, fa partire un sinistro rasoterra non particolarmente potente ma angolato che vale l’1-0. Il vantaggio della formazione di Galtier, però, dura appena quattro minuti, perché il Var rivela il fallo di mano di Gabriel e assegna il rigore al Lione; dagli undici metri Dembélé trasforma il penalty con un destro sotto l’incrocio dei pali e pareggia subito i conti. Al 38’ Traoré esegue un tiro al volo acrobatico da sinistra che si spegne a lato; al 42’ è sempre l’attaccante burkinabé a rendersi pericoloso, entrando in area avversaria e incrociando il suo rasoterra da destra, che però viene deviato in angolo da Jardim. Traoré sembra veramente inarrestabile, perché anche nella ripresa si fa vedere in zona offensiva con un tiro dalla distanza che termina vicinissimo al palo difeso da Jardim, il quale poco più tardi si supera sempre sull’ex Chelsea con le gambe. Il Lilla torna a farsi vedere a metà del secondo tempo con un tiro di Sanches che però si rivela completamente innocuo. All’85’ Aouar segna un gran gol dalla distanza che va a insaccarsi nell’angolino basso sul secondo palo che sembrerebbe spianare la strada all’OL, ma un fallo di mano di Rafael (confermato dal Var) consente al Lilla di trasformare il rigore del 2-2 al 91’ con Remy. Si va quindi direttamente ai tiri di rigore: il Lione è perfetto dal dischetto, mentre la formazione di Galtier sbaglia con Bamba e con Renato Sanches, il cui tiro fuori sancisce la fine delle ostilità. La squadra di Garcia ora attende in finale (prossimo 4 aprile allo Stade de France) la vincente tra Reims e Psg.