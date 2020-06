Coppa di Germania, il Bayern batte l'Eintracht e vola in finale

COPPA DI GERMANIA

A guardare il tabellone delle semifinali non serviva un esperto di pronostici, ma la finale di Coppa di Germania sarà Bayern Monaco-Bayer Leverkusen. Dopo che le Aspirine hanno spento i sogni del Saarbrücken, i campioni di Germania battono 2-1 l'Eintracht Francoforte. Apre le marcature Perisic con un colpo di testa in tuffo (14'), da Costa pareggia al 69' ma Lewandowski replica al 74' con un gol (il numero 45 in stagione) convalidato dal Var. Eintracht in campo con maglia #blacklivesmatter















Anche l'Eintracht Francoforte si schiera contro il razzismo e nella semifinale di Coppa di Germania in casa del Bayern Monaco i giocatori sono scesi in campo con una maglia con la scritta "blacklivesmatter". Il Bayern aveva indossato una maglia simile lo scorso fine settimana nel turno di Bundesliga ma solo nel riscaldamento. "L'Eintracht Francoforte è unito contro ogni forma di razzismo e vogliamo mostrarlo pubblicamente oggi", ha dichiarato il direttore del club Fredi Bobic prima del calcio d'inizio. Dall'inizio delle proteste negli Stati Uniti e nel mondo in omaggio a George Floyd, l'afroamericano ucciso alla fine di maggio da un poliziotto a Minneapolis, diversi giocatori e squadre del campionato tedesco hanno espresso la loro solidarieta' e il loro rifiuto di razzismo.





















In Bundesliga i giochi sono quasi fatti, e siccome la Champions League si fa aspettare, al Bayern rimane la Coppa di Germania in questo periodo di ritorno al calcio giocato. Per Flick dunque non ci sono necessità di turnover: fuori Gnabry ma per cause di forza maggiore (contusione alla schiena), gioca Perisic; parte invece dalla panchina Thiago Alcantara, che ha appena recuperato da un problema all'inguine.



Il Bayern, facendo il compitino, mette a soqquadro la difesa del Francoforte come nel 5-2 di due settimane fa, in Bundesliga. Nei primi 28 minuti i bavaresi hanno tre clamorose occasioni o salvate sulla linea o sciupate a porta vuota. Comincia il festival dello spreco il meno colpevole, Müller, il cui colpo di testa batte Trapp ma viene respinto da un difensore appostato sulla linea di porta. Lo stesso numero 25 serve poi un assist al bacio che stranamente Lewandowski cicca a porta sguarnita. Se il polacco ha come minima attenuante la potenza del tiro-cross del compagno di squadra, Coman neanche quella: il francese butta al vento il solito affondo di Davies e ciabatta di destro a porta vuota, con l'Eintracht già pronto per tornare a battere da centrocampo.



Hansi Flick comincia a innervosirsi in panchina, buon per lui che Perisic aveva portato in vantaggio i suoi al 14': la difesa dell'Eintracht è sbilanciata tutta dalla parte di Lewandowski e Müller, quest'ultimo è bravo a vedere il croato tutto solo sulla sinistra e a servirlo in modo che l'ex interista possa piegare le mani di Trapp con la zuccata dell'1-0.



Nel Francoforte André Silva entra negli highlights solo nel secondo tempo, quando inciampa sul pallone, così l'unico mezzo pericolo portato dall'Eintracht nella prima frazione è un tiraccio di Rode. Trapp, invece, un minuto dopo è costretto a deviare in angolo un destro di Lewandowski che si era liberato con un movimento sontuoso.



Nella ripresa il portiere dell'Eintracht si ripete su Kimmich, poi cambia qualcosa. Anzitutto a livello di uomini, con la girandola dei cambi (due a testa), poi nel risultato. Le scelte di Adi Hütter rimettono l'Eintracht in carreggiata dopo tre minuti: il giapponese manda a spasso la difesa bavarese per due volte e il suo sinistro libera al tiro da Costa, che fulmina Neuer nell'unico tiro in porta degli ospiti (69'). Il Bayern non accetta lo schiaffo e si butta in avanti, trovando subito il 2-1 al 74': Goretzka, ancora una volta molto positivo, manda in porta Davies, che preferisce appoggiare a Kimmich; da questi a Lewandowski, che a porta vuota - stavolta - non sbaglia. Il guardalinee segnala fuorigioco di Davies, fortuna per il Bayern che questo è calcio senza pubblico e non senza Var. La tecnologia assegna giustamente il vantaggio alla banda di Flick, che tiene senza ulteriori problemi e si guadagna la finale contro il Bayer Leverkusen, in programma sabato 4 luglio a Berlino.