Il caso

Clamoroso Neymar, uno sconosciuto gli lascia in eredità una cifra monstre

Un uomo d'affari brasiliano ha nominato come unico erede del suo patrimonio miliardario la stella del Santos 

04 Set 2025 - 16:18
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

Immaginate di ricevere un'eredità miliardaria da parte di una persona che nemmeno conoscete. No, non si tratta di un film: il protagonista della storia è Neymar, il quale sarebbe stato nominato da un uomo d'affari brasiliano gravemente malato (ma ancora in vita) come unico erede di tutto il suo patrimonio. 

Secondo quanto si apprende dai media brasiliani, il testamento risale al 2023. Già allora la notizia aveva fatto il giro del mondo, ma solo oggi sono state rese note le cifre: 6,1 miliardi di reais brasiliani. Al momento, l'entourage dell'attaccante del Santos non ha commentato la notizia, anche se continuano a emergere curiosi particolari. Innanzitutto, non è detto che alla fine Neymar possa ricevere la cifra che l'uomo gli avrebbe lasciato in eredità, visto che servirebbe comunque un'approvazione da parte dei tribunali brasiliani. L'uomo, presumibilmente originario di Porto Alegre, avrebbe deciso di nominarlo come suo unico erede in quanto single e senza figli, ma anche per una motivazione più profonda. 

© X

© X

L'imprenditore avrebbe infatti giustificato tale scelta sostenendo che nutre una grande ammirazione per Neymar, identificandosi con lui sia per il rapporto con il padre, sia per essere diventato una vera e propria icona brasiliana. Una storia ancor più bizzarra se considerato che i due protagonisti non si sarebbero neppure mai incontrati. 

